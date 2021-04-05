Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan Pazartesi hava durumu

BÖLGELERİMİZDE YARIN HAVA NASIL?



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinde kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı