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Haberler Galeri Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan Pazartesi hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan Pazartesi hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan Pazartesi hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Giriş Tarihi: 05.04.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 09:57
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan Pazartesi hava durumu

Meteoroloji, Marmara Bölgesi, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekliyor. İşte 5 Nisan 2021 Pazartesi hava durumu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Marmara Bölgesi, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan Pazartesi hava durumu

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan Pazartesi hava durumu

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan Pazartesi hava durumu

BÖLGELERİMİZDE YARIN HAVA NASIL?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinde kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan Pazartesi hava durumu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı