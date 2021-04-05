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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan Pazartesi hava durumu
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan Pazartesi hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Giriş Tarihi: 05.04.2021 09:57Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 09:57