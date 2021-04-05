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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Balıkçıların ağlarına takıldı! Zengin oldular
Son dakika haberi... Tayland'da yaşayan 36 yaşındaki balıkçı Hatchai Niyomdecha, ailesi ile beraber ağına takılan deniz kabuğu sayesinde köşeyi döndü. İlk başta ne olduğunu anlamayan aile gerçeği öğrenince adeta neye uğradığını şaşırdı.
Giriş Tarihi: 05.04.2021 09:24
60 yaşındaki adam salyangoz kabuğu içindeki turuncu nesnenin inci olduğunu fark edince ailecek büyük bir şaşkınlık yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bunun üzerine Hatchai, karısından inciyi incelemesini istedi. Bulunan nesnenin inci olduğu kesinlik kazanınca aile etrafa sorarak incinin değerini belirlemeye çalıştı.
İncinin bulunduğu haberi üzerine komşular balıkçının evine akın etti. Hatchai, inciyi bulmadan birkaç gün önce tuhaf bir rüya gördüğünü söyledi.
Bulduğu incinin kendisinin ve ailesinin hayatını değiştireceğini söyleyen Hatchai, bir iş adamının kendisine 25,000 sterlin teklif ettiğini ama bu teklifi kabul etmediğini daha sonra Çinli bir işadamının kendisine 250,000 sterlin teklif ettiğini söyledi.
Birkaç gün sonra bir tarihi eser koleksiyoncusunu daha büyük bir teklif vermesine rağmen teklifi kabul etmediklerini söyleyen Hatchai, inciyi daha yüksek fiyata satmayı düşündüklerini söyledi.