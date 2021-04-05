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Balıkçıların ağlarına takıldı! Zengin oldular

Son dakika haberi... Tayland'da yaşayan 36 yaşındaki balıkçı Hatchai Niyomdecha, ailesi ile beraber ağına takılan deniz kabuğu sayesinde köşeyi döndü. İlk başta ne olduğunu anlamayan aile gerçeği öğrenince adeta neye uğradığını şaşırdı.

Giriş Tarihi: 05.04.2021 09:24
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Balıkçıların ağlarına takıldı! Zengin oldular

60 yaşındaki adam salyangoz kabuğu içindeki turuncu nesnenin inci olduğunu fark edince ailecek büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Balıkçıların ağlarına takıldı! Zengin oldular

Bunun üzerine Hatchai, karısından inciyi incelemesini istedi. Bulunan nesnenin inci olduğu kesinlik kazanınca aile etrafa sorarak incinin değerini belirlemeye çalıştı.

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Balıkçıların ağlarına takıldı! Zengin oldular

İncinin bulunduğu haberi üzerine komşular balıkçının evine akın etti. Hatchai, inciyi bulmadan birkaç gün önce tuhaf bir rüya gördüğünü söyledi.

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Balıkçıların ağlarına takıldı! Zengin oldular

Bulduğu incinin kendisinin ve ailesinin hayatını değiştireceğini söyleyen Hatchai, bir iş adamının kendisine 25,000 sterlin teklif ettiğini ama bu teklifi kabul etmediğini daha sonra Çinli bir işadamının kendisine 250,000 sterlin teklif ettiğini söyledi.

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Balıkçıların ağlarına takıldı! Zengin oldular

Birkaç gün sonra bir tarihi eser koleksiyoncusunu daha büyük bir teklif vermesine rağmen teklifi kabul etmediklerini söyleyen Hatchai, inciyi daha yüksek fiyata satmayı düşündüklerini söyledi.