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Sadece kürekle kazarak 25 yılda tamamladılar! Amerikan askerlerini çıldırtan yer
Modern tarihin en kanlı savaşlarından birini yaşayan Vietnam, savaşın getirdiği yeraltı tünelleri sayesinde son yıllarda turistlerin ilgi odağı haline geldi. Vietnamlıların kullandığı Cu Chi tünellerinin uzunluğu 200 kilometreyi buluyor. 1940 yılında sadece küreklerle kazılmaya başlanan tüneller, 25 yılda tamamlanabilmiş.
Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:01Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 12:01