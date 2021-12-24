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Sadece kürekle kazarak 25 yılda tamamladılar! Amerikan askerlerini çıldırtan yer

Modern tarihin en kanlı savaşlarından birini yaşayan Vietnam, savaşın getirdiği yeraltı tünelleri sayesinde son yıllarda turistlerin ilgi odağı haline geldi. Vietnamlıların kullandığı Cu Chi tünellerinin uzunluğu 200 kilometreyi buluyor. 1940 yılında sadece küreklerle kazılmaya başlanan tüneller, 25 yılda tamamlanabilmiş.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 12:01
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Sadece kürekle kazarak 25 yılda tamamladılar! Amerikan askerlerini çıldırtan yer

Tarihin en önemli savaşlarından biri burada yaşandı. Amerikan askerlerini çıldırtan yer de işte tam burası. Savaş sırasında 10 bin Vietnamlıya barınma imkânı sağlayan tüneller, bir yeraltı şehrini andırıyor.

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Sadece kürekle kazarak 25 yılda tamamladılar! Amerikan askerlerini çıldırtan yer

Vietnam Savaşı'nın nasıl kazanıldığını en çarpıcı şekilde ortaya koyan Cu Chi Tünelleri, ülkenin en büyük şehri Ho Chi Minh City'e 70 kilometre mesafede bulunuyor. Vietnamlıların işgale karşı durarak özellikle Amerikan askerlerini çılgına çevirdiği tüneller, günümüzde müze olarak ziyaret edilebiliyor.

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Sadece kürekle kazarak 25 yılda tamamladılar! Amerikan askerlerini çıldırtan yer

Yaklaşık 4 milyon sivilin hayatını kaybettiği Vietnam Savaşı, tarihin en kanlı savaşlarından biri. Savaş sırasında Viet Kong (Komünist Vietnamlılar) gerillaları, işgale karşı muhteşem bir zeka ve mühendislik örneği sergileyerek toplam uzunluğu 250 kilometreyi bulan yeraltı tünelleri kazdı.

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Sadece kürekle kazarak 25 yılda tamamladılar! Amerikan askerlerini çıldırtan yer

Savaşın seyrini değiştiren bu tüneller sayesinde Amerikan askerleri görmedikleri bir düşmanla savaştı ve bozguna uğradı. Yaklaşık 30 yıl süren savaşta ilk olarak Fransız işgaline karşı kazılan tünellerin inşası, ABD'nin de savaşa dahil olmasıyla hızlandı.

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Sadece kürekle kazarak 25 yılda tamamladılar! Amerikan askerlerini çıldırtan yer

Üç katmandan oluşan Cu Chi Tünelleri, 250 kilometreyi buldu. Öyle ki tüneller ABD askerlerinin karargahlarının altına kadar uzandı. Vietnam askerleri, özellikle gece yarısı Amerikalıların karargahlarına sızarak baskın yapıyor ve ardından kazdıkları tüneller sayesinde ortadan kayboluyordu. Bu durum bir nevi hayaletlerle savaşan Amerikan askerlerini tabiri caizse delirtti.