Sadece kürekle kazarak 25 yılda tamamladılar! Amerikan askerlerini çıldırtan yer

Üç katmandan oluşan Cu Chi Tünelleri, 250 kilometreyi buldu. Öyle ki tüneller ABD askerlerinin karargahlarının altına kadar uzandı. Vietnam askerleri, özellikle gece yarısı Amerikalıların karargahlarına sızarak baskın yapıyor ve ardından kazdıkları tüneller sayesinde ortadan kayboluyordu. Bu durum bir nevi hayaletlerle savaşan Amerikan askerlerini tabiri caizse delirtti.