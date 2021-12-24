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Duygu Delen'in annesinden yürekleri dağlayan sözler: Kapı her çaldığında...

Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Mehmet Kaplan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşma Adli Tıp Genel Kurulu'ndan istenen raporun beklenmesine ve sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme salonunda bulunan Duygu Delen'in annesinin sözleri yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 12:20
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Duygu Delen’in annesinden yürekleri dağlayan sözler: Kapı her çaldığında...

Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ölümüne ilişkin davanın 7'nci duruşması görüldü.

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Duygu Delen’in annesinden yürekleri dağlayan sözler: Kapı her çaldığında...

Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Mehmet Kaplan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken sanık Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut ile Delen ailesi avukatları Mehmet Balcı ve Ömer Faruk Akan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Av. Şafak Nur Atmaca hazır bulundu. Duruşmayı anne Şenel Delen ile Bülent Delen de takip etti.

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Duygu Delen’in annesinden yürekleri dağlayan sözler: Kapı her çaldığında...

Duruşmada sanık avukatlarının savunmasına tepki gösteren anne Delen, "Kapının her çalınmasında kapı arasından 'Duygu mu geldi' diye bakıyorum. Ben çok yoruldum" dedi. Duruşma anne Şenel Delen'in beyanıyla başladı. Anne Delen, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

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Duygu Delen’in annesinden yürekleri dağlayan sözler: Kapı her çaldığında...

"DUYGU'YA YAŞAMA HAKKI TALEP ETMİŞTİK"
Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı ise Adli Tıp Genel Kurulu'ndan beklenen raporun gelmediğini belirtti. Dosyada 5 ayrı bilirkişi raporu olduğunu aktaran Balcı, "Sanık 'Ben Duygu'nun intihar etmediğine eminim' dedi. Geriye iki seçenek kaldı. Kaza ya da cinayet. Bilirkişi raporu da kazara düşemeyeceği yönündeydi. Mehmet Kaplan için geçen duruşma özgürlük talep ettiler. Özgürlük hakkının ilk koşulu yaşıyor olmaktır. Bizde Duygu Delen'e yaşama hakkı talep etmiştik ama yaşamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz. Bu aşamada verilecek tahliye kararı sanığın bu suçtan ileride beraat edeceği anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

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Duygu Delen’in annesinden yürekleri dağlayan sözler: Kapı her çaldığında...

Avukat beyanlarının ardından duruşma savcısı Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun sorulmasını ve sanığın tutukluluk halini devamını talep etti.