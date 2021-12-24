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Duygu Delen'in annesinden yürekleri dağlayan sözler: Kapı her çaldığında...
Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Mehmet Kaplan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşma Adli Tıp Genel Kurulu'ndan istenen raporun beklenmesine ve sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme salonunda bulunan Duygu Delen'in annesinin sözleri yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:20Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 12:20