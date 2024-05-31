Sabah namazından sonra eller semaya Filistin ve Mehmetçik için açıldı

"ZALİM İŞGALCİLERİN HİÇ MERHAMETİ YOK, AHLAKI YOK, HUKUKU YOK, İNSANLIĞI YOK"

Filistin'de yaşananların insanlığa sığmayacağını belirten Erbaş, "Zalim işgalcilerin hiç merhameti yok, ahlakı yok, hukuku yok, insanlığı yok. Yukarıdan attıkları bombalarla çadırlarda kalan masum çocukları ve bebekleri katlediyorlar. Ey dünya kör müsün? Artık senin anlayışında ahlak diye bir şey kalmadı mı? Hukuk diye bir şey kalmadı mı? Ey insan hakları savunucuları, neredesiniz? Hayvan hakları savunucuları, sizin gözünüzde binlerce, on binlerce masum insanın hayvanlardan herhangi birisi kadar bile değeri yok mu? Neredesiniz? Sesiniz niye çıkmıyor?" ifadelerine yer verdi.