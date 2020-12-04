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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dümenin başında artık o var! İşte Kıyı Emniyetinin ilk kadın römorkör kaptanı Dümenin başında artık o var! İşte Kıyı Emniyetinin ilk kadın römorkör kaptanı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu Gizem Turan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde (KEGM) denizde göreve başlayan ilk kadın kaptan oldu. Giriş Tarihi: 04.12.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 16:01
Dümenin başında artık o var! İşte Kıyı Emniyetinin ilk kadın römorkör kaptanı
İzmir doğumlu Kaptan Gizem Turan, 2009 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünü kazandı. Üniversitenin birinci yılının yaz döneminde zorunlu stajlarını yapmaya başlayan Turan, 2 kısa stajını konteyner gemisinde tamamladıktan sonra uzun stajını da bir tanker gemisinde gerçekleştirdi.
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Dümenin başında artık o var! İşte Kıyı Emniyetinin ilk kadın römorkör kaptanı
Stajlarını tamamladıktan sonra konteynerde görev yapmanın kendisine daha uygun olduğuna karar veren Turan, özel bir denizcilik firmasında çalışmaya başladı. Uzun yıllar bu firmada görev yaparak zorunlu hizmet süresini tamamlayan ve görevde yükselme sınavlarını da başarıyla geçen Turan, bu sürecin ardından 2. kaptanlığını aldı.
Dümenin başında artık o var! İşte Kıyı Emniyetinin ilk kadın römorkör kaptanı
Gizem Turan, 20 aylık 2. kaptanlık hizmetinin üzerine Yalova'daki özel bir tersanede 7 ay süresince tersane kaptanlığı yaptı.
Dümenin başında artık o var! İşte Kıyı Emniyetinin ilk kadın römorkör kaptanı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2. kaptan alımlarına başvuran Turan, kurumun kurtarma gemilerinde kaptan olarak görev yapan ilk kadın oldu.
Dümenin başında artık o var! İşte Kıyı Emniyetinin ilk kadın römorkör kaptanı
Kaptan Gizem Turan, 3 ay önce göreve başladığı Kurtarma-8 römorköründeki deneyimli 1. kaptan ve diğer gemi personeliyle birlikte, müdahale gerektiren durumlarda denize açılıyor.