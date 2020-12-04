Dümenin başında artık o var! İşte Kıyı Emniyetinin ilk kadın römorkör kaptanı

Stajlarını tamamladıktan sonra konteynerde görev yapmanın kendisine daha uygun olduğuna karar veren Turan, özel bir denizcilik firmasında çalışmaya başladı. Uzun yıllar bu firmada görev yaparak zorunlu hizmet süresini tamamlayan ve görevde yükselme sınavlarını da başarıyla geçen Turan, bu sürecin ardından 2. kaptanlığını aldı.