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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Harvardlı Türk profesör müjdeyi verdi! İşte koronavirüs aşısının hayata geçeceği tarih Harvardlı Türk profesör müjdeyi verdi! İşte koronavirüs aşısının hayata geçeceği tarih Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Aşı için tarih veren Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, son dönemde bilimin covidize ve politize olduğunu belirtti. Öte yandan Hotamışlıgil, "Çok sayıda aşı programı dünyanın pek çok yerinde hızla ilerliyor ve insan testleri son aşamalarında. Bu aşılardan birçoğu başarılı olacak, ben bu konuda çok iyimserim. Önümüzdeki 6 ay içerisinde önemli ve somut gelişmeler olacağını düşünüyorum. Ancak bizim için daha büyük bir tehlike var, o da iklim krizi. İklim krizi corona virüsü mumla aratabilir" ifadelerini kullandı. Giriş Tarihi: 19.10.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 10:34
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'in çalışmalarını tüm dünya yakından takip ediyor. Harvard Üniversitesi profesörü, genetik ve metabolizma uzmanı. Aynı zamanda Harvard Üniversitesi Sabri Ülker Metabolik Araştırma Merkezi'nin direktörü.
GALERİ DEVAM EDİYOR Salgın her ülkede atakta. Bizi daha kötü bir tablo mu bekliyor?
Dünyada birkaç ülke dışında salgın maalesef kontrol edilememiş durumda. Haziran sonrası açılmalar ile tekrar yükselişler başladı ve son dönemde birçok ülkede salgın kontrolden çıkmış durumda. Amerika'da da birçok eyalette hastalık artıyor. Can kaybının 5'te birinden fazlası Amerika'da. Kış aylarının geldiği bölgelerde bu daha da ciddi bir tabloya dönüşebilir.
Aşı 8 milyar kişiye ulaşabilecek mi?
Aşının ne zaman elde olacağı sorusunu kimin için ne zaman elde olacak diye düşünmek lazım. Bir Kuzey Avrupa ülkesinde veya Amerika'da, yüksek risk grubunda sağlık hizmetine kolay erişen ve sosyo-ekonomik düzeyi yüksek gruptaysanız bu aşı size daha hızlı ulaşacak. Düşük gelirli bir ülkedeyseniz ve düşük ekonomik dilimde iseniz o aşı size daha geç gelecek. Birinci grupta insana 2021 yılında diğer gruplara 2023 yılında ulaşabilir. Bu eşitsizliği önlemek için de çalışılıyor ve pek çok organizasyon ortak çalışmalar ile alışılmışın dışında çözümler üretme çabasında.
SOMUT GELİŞİMELER OLACAK Olumlu bir şeyler söyleyebilmek mümkün mü?
Olumlu gelişmeler de var. Birincisi hem virüs hem de hastalık tablosu ile ilgili çok önemli bilgi ve deneyim birikimi gerçekleşmiş durumda. İkincisi bu virüsün pek çok karakteristiği şimdiye dek görülmemiş bir hızda çözüldü ve çözülüyor. Akıl almaz bir çalışma yoğunluğu var ve her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Ben bu alanda önümüzdeki 6 ay içerisinde önemli ve somut gelişmeler olacağını düşünüyorum. Üçüncüsü, çok sayıda aşı programı dünyanın pek çok yerinde hızla ilerliyor ve insan testleri son aşamalarında.
İklim krizi tehdidi var. Bunu engelleyecek son kuşağız. Şu salgında 'politik' kararlar alanlar iklim krizi için önlem alabilecek mi?
İklim değişikliğinin şu an mücadele ettiğimiz salgını mumla aratacak boyutta sorunlar ile geldiğini düşünürsek, bu konulardaki tavrın belki daha öncelik haline geleceğini düşleyebiliriz. Bilim bize bir bilgi veriyor ve bu bilgiyi kullanmalıyız. Biraz önce sıralıyordum, üçüncü konu bilim ve yetkinlik. Bilimsel verilerin kullanıldığı ve yetkinliğe dayalı sistemlerle kullanılmadığı sistemler arasında büyük fark var. Gelecekte bu fark daha da büyüyecek. Ben ilaç dünyasının da önümüzdeki 10-15 sene içerisinde tamamen dönüşüme uğrayacağını düşünüyorum. Hem ilaç geliştirme yöntemleri hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşımı açısından. Yepyeni yaklaşım biçimleri var. Burada bilimsel değişim ve gelişmeler ile büyük kas gücüne sahip şirketlerle yaratıcı küçük şirketler arasındaki dinamikler değişecek. Uluslararası etkileşim ve bilimsel işbirlikleri çok ön planlara gelecek ve paradigma değişecek. Ben bu rüzgarın bizim ülkemiz içinde önemli fırsatlar taşıdığına inanıyorum. Benim görüşüm, hem bugünün 'yeni normal' olması hem de yarının 'eski normale dönüş' olması çok olumsuz ve sürdürülemez çıkarımlar.