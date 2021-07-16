Saadet zinciri vurgunu! 13 binden fazla mağdur! Türkiye bu olayı konuşuyor

"YÖNETİCİLER BUGÜN ORTADA YOK"

Mağdur olduğunu iddia eden bir kişi, "Biz bugün buraya hakkımızı savunmak için geldik. SAS Holding tarafından dolandırıldık. 2 yıldır işin içindeyim ben. İçeride ailece 1,5 milyon paramız var. Biz burada arkadaşlarla birlikte hepimiz mağduruz, beni 3 gün önce yönetici diye haberlere çıkardılar, tamamen yalan. Yöneticiler bugün ortalarda yok" dedi.