Çöpte bulduğu bisikleti yeniledi! Her parçasını tek tek elden geçirdi hayran bıraktı

Çöpte bulduğu bisikleti elden geçiren bir kişi takipçilerini yine şaşırttı. YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi bu sefer paslanmış ve çöpe atılmış bisikleti yeniledi. Her parçayı tek tek elden geçiren bisikletin son halini de paylaştı.

Giriş Tarihi: 16.07.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 11:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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