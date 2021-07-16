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Çöpte bulduğu bisikleti yeniledi! Her parçasını tek tek elden geçirdi hayran bıraktı

Çöpte bulduğu bisikleti elden geçiren bir kişi takipçilerini yine şaşırttı. YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi bu sefer paslanmış ve çöpe atılmış bisikleti yeniledi. Her parçayı tek tek elden geçiren bisikletin son halini de paylaştı.

Giriş Tarihi: 16.07.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 11:06
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Çöpte bulduğu bisikleti yeniledi! Her parçasını tek tek elden geçirdi hayran bıraktı

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında yaptığı çalışmaları takipçileriyle paylaşan bir kişi yine herkesi şaşırttı.

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Çöpte bulduğu bisikleti yeniledi! Her parçasını tek tek elden geçirdi hayran bıraktı

Çöp içinde paslı şekilde hurda bir bisikleti bulan kişi bisikletin her parçasını elden geçirdi.

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Çöpte bulduğu bisikleti yeniledi! Her parçasını tek tek elden geçirdi hayran bıraktı
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Çöpte bulduğu bisikleti yeniledi! Her parçasını tek tek elden geçirdi hayran bıraktı
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Çöpte bulduğu bisikleti yeniledi! Her parçasını tek tek elden geçirdi hayran bıraktı