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Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Neşe, mutluluk ve yardımlaşmanın manevi duygular ile yoğun bir şekilde yaşandığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bayramın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2021 19:30
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Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?
Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?

Bayramın 1. günü ne zaman? Merhamet ve paylaşma duygularının pekiştiği bir bayram daha yaklaşıyor. Karşılıklı gösterilecek sevgi ve saygı ikliminde dargınlıkların son bulduğu, sevinç ve huzura vesile olan bayramlar gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında da önemli bir rol üstleniyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, arefe günü ve bayramın hangi günlere denk geldiği araştırılıyor. Peki, bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? İşte cevaplar...

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Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?
Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ

Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI

Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE

Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA

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Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?
Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

2021 Kurban Bayramı tatili 9 gün yapılacak.

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Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?
Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

19 Temmuz Pazartesi günkü yarım gün tatil, idari tatil olarak belirlendi. Buna göre, 2021 Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamından başlayacak, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek.

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Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?
Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?

KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.