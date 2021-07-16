16 Temmuz 2021, Cuma
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Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?
Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Neşe, mutluluk ve yardımlaşmanın manevi duygular ile yoğun bir şekilde yaşandığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bayramın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 16.07.2021 19:30
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Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?
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Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?
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Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?
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- 10
Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?
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Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?