Rus fenomen Tatiana'nın öldüğü kazada karar çıktı! Sürücüye verilen ceza belli oldu
Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın hayatını kaybettiği motosiklet kazasına ilişkin davada karar çıktı. Adli Tıp raporunda asli kusurlu bulunan Onur Obut, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Rus motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın Türkiye'deki dünya turu sırasında hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar verildi. Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Adli Tıp ve bilirkişi raporlarında asli kusurlu olduğu belirtilen Onur Obut'u "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.
KAZA DÜNYA TURU SIRASINDA MEYDANA GELDİ
Kaza, 21 Temmuz 2024'te saat 17.30 sıralarında Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Rusya vatandaşı motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina (38), dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı.
Ozolina'ya tur sırasında Onur Obut (31) ve Sergei Khadrikov eşlik etti. Milas yönünde ilerleyen 3 motosikletliden Khadrikov'un geride kalması üzerine Obut ve Ozolina, arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını beklemek için hızlarını düşürdü.
Bu sırada Ozolina'nın kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosiklet ile Obut yönetimindeki 01 ATM 970 plakalı motosiklet kaza yaptı. Sürücüler savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ozolina'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Obut ise hastaneye kaldırıldı.
"TATIANA, BANA ÇARPARAK SAVRULDU"
Tedavisinin ardından gözaltına alınan Onur Obut, ifadesinde Ozolina ve Khadrikov'u uzun süredir sosyal medyadan tanıdığını ve Türkiye'yi gezdirmek için davet ettiğini söyledi.
Obut, "Seyahatimiz İstanbul'da başladı. Milas ilçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergei'yi beklemek için yavaşladım. O sırada arkadan gelen Tatiana, bana çarparak savruldu" dedi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Obut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ TIP: OBUT ASLİ KUSURLU
Güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.
Raporda, seyir halindeki Ozolina'nın önüne çıkan TIR nedeniyle fren yaptığı, takip mesafesini korumayan Obut'un ise Ozolina'nın motosikletine arkadan çarptığı belirtildi.
Ozolina'nın kazada kusurunun bulunmadığı, Obut'un ise asli kusurlu olduğu kaydedildi.
KASK KAMERASI İDDİASI GÜNDEME GELDİ
Tatiana Ozolina'nın ailesinin avukatı Ali Şan, Ozolina'nın kaskında bulunduğu öne sürülen kameraya ilişkin savcılığa başvurdu.
Kazayı görüp duran sürücü İ.K.'nin polisteki ifadesinde kamerayı Obut'a verdiğini söylediği belirtildi. Ancak mahkemede dinlenen İ.K., kamerayı görmediğini ve poliste verdiği ifadenin yanlış anlaşıldığını söyledi.
Bunun üzerine Avukat Şan, İ.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.