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Rus fenomen Tatiana'nın öldüğü kazada karar çıktı! Sürücüye verilen ceza belli oldu

Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın hayatını kaybettiği motosiklet kazasına ilişkin davada karar çıktı. Adli Tıp raporunda asli kusurlu bulunan Onur Obut, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rus fenomen Tatiana'nın öldüğü kazada karar çıktı! Sürücüye verilen ceza belli oldu 1

Rus motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın Türkiye'deki dünya turu sırasında hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar verildi. Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Adli Tıp ve bilirkişi raporlarında asli kusurlu olduğu belirtilen Onur Obut'u "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

Rus fenomen Tatiana'nın öldüğü kazada karar çıktı! Sürücüye verilen ceza belli oldu 2

KAZA DÜNYA TURU SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, 21 Temmuz 2024'te saat 17.30 sıralarında Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Rusya vatandaşı motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina (38), dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı.

Ozolina'ya tur sırasında Onur Obut (31) ve Sergei Khadrikov eşlik etti. Milas yönünde ilerleyen 3 motosikletliden Khadrikov'un geride kalması üzerine Obut ve Ozolina, arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını beklemek için hızlarını düşürdü.

Bu sırada Ozolina'nın kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosiklet ile Obut yönetimindeki 01 ATM 970 plakalı motosiklet kaza yaptı. Sürücüler savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ozolina'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Obut ise hastaneye kaldırıldı.

Rus fenomen Tatiana'nın öldüğü kazada karar çıktı! Sürücüye verilen ceza belli oldu 3

"TATIANA, BANA ÇARPARAK SAVRULDU"

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Onur Obut, ifadesinde Ozolina ve Khadrikov'u uzun süredir sosyal medyadan tanıdığını ve Türkiye'yi gezdirmek için davet ettiğini söyledi.

Obut, "Seyahatimiz İstanbul'da başladı. Milas ilçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergei'yi beklemek için yavaşladım. O sırada arkadan gelen Tatiana, bana çarparak savruldu" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Obut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rus fenomen Tatiana'nın öldüğü kazada karar çıktı! Sürücüye verilen ceza belli oldu 4

ADLİ TIP: OBUT ASLİ KUSURLU

Güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.

Raporda, seyir halindeki Ozolina'nın önüne çıkan TIR nedeniyle fren yaptığı, takip mesafesini korumayan Obut'un ise Ozolina'nın motosikletine arkadan çarptığı belirtildi.

Ozolina'nın kazada kusurunun bulunmadığı, Obut'un ise asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Rus fenomen Tatiana'nın öldüğü kazada karar çıktı! Sürücüye verilen ceza belli oldu 5

KASK KAMERASI İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Tatiana Ozolina'nın ailesinin avukatı Ali Şan, Ozolina'nın kaskında bulunduğu öne sürülen kameraya ilişkin savcılığa başvurdu.

Kazayı görüp duran sürücü İ.K.'nin polisteki ifadesinde kamerayı Obut'a verdiğini söylediği belirtildi. Ancak mahkemede dinlenen İ.K., kamerayı görmediğini ve poliste verdiği ifadenin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Bunun üzerine Avukat Şan, İ.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Rus fenomen Tatiana'nın öldüğü kazada karar çıktı! Sürücüye verilen ceza belli oldu 6

2 YIL 11 AY HAPİS CEZASI

Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesinde geçen hafta görülen davada karar açıklandı.

Mahkeme, toplanan deliller doğrultusunda Onur Obut'un üzerine atılı "taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediğine hükmetti. Obut'a önce 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi, ardından yapılan indirimle ceza 2 yıl 11 aya düşürüldü.

Rus fenomen Tatiana'nın öldüğü kazada karar çıktı! Sürücüye verilen ceza belli oldu 7

"PİŞMANLIĞINI DAHİ BELİRTMEDİ"

Ailenin avukatı Ali Şan, gerekçeli kararın hazırlanmasını beklediklerini belirterek, "Sanığa 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Halihazırda gerekçeli kararın hazırlanmasını beklemekteyiz. Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra aileyle birlikte değerlendirme yapıp, karara itiraz edip etmeyeceğimize karar vereceğiz" dedi.

Yargılama sürecinde alınan bilirkişi raporlarına değinen Şan, "Tüm raporlarda sanığın asli kusurlu, müteveffa Tatiana'nın ise kusursuz olduğu belirlendi. Buna rağmen sanık ısrarlı bir şekilde, her defasında kusurunu kabul etmedi, pişmanlığını dahi dile getirmedi, ailenin maddi manevi zararını karşılamayı reddetti" ifadelerini kullandı.

Rus fenomen Tatiana'nın öldüğü kazada karar çıktı! Sürücüye verilen ceza belli oldu 8

TANIK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Şan, bulunduğu iddia edilen kameranın görüntülerinin ortaya çıkmadığını belirterek, "Kazanın hemen sonrasında müteveffa Tatiana'nın malumunuz bir kask kamerası bulunduğu iddia edildi ancak bugüne kadar bu kamera kaydı ortaya ne yazık ki çıkmadı" dedi.

Kamerayı bulduğu öne sürülen tanığın mahkemede ifadesini değiştirdiğini söyleyen Şan, "Bu kamerayı hiç görmediğini, sanığa teslim etmediğini belirtti. Biz bu tanık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak sonuç alamadık. Neticede sanık, 2 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra bundan sonraki adımlarımızı planlayacağız" diye konuştu.

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