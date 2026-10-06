Rus fenomen Tatiana'nın öldüğü kazada karar çıktı! Sürücüye verilen ceza belli oldu

Mahkeme, toplanan deliller doğrultusunda Onur Obut'un üzerine atılı "taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediğine hükmetti. Obut'a önce 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi, ardından yapılan indirimle ceza 2 yıl 11 aya düşürüldü.

Yargılama sürecinde alınan bilirkişi raporlarına değinen Şan, "Tüm raporlarda sanığın asli kusurlu, müteveffa Tatiana'nın ise kusursuz olduğu belirlendi. Buna rağmen sanık ısrarlı bir şekilde, her defasında kusurunu kabul etmedi, pişmanlığını dahi dile getirmedi, ailenin maddi manevi zararını karşılamayı reddetti" ifadelerini kullandı.

TANIK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Şan, bulunduğu iddia edilen kameranın görüntülerinin ortaya çıkmadığını belirterek, "Kazanın hemen sonrasında müteveffa Tatiana'nın malumunuz bir kask kamerası bulunduğu iddia edildi ancak bugüne kadar bu kamera kaydı ortaya ne yazık ki çıkmadı" dedi.

Kamerayı bulduğu öne sürülen tanığın mahkemede ifadesini değiştirdiğini söyleyen Şan, "Bu kamerayı hiç görmediğini, sanığa teslim etmediğini belirtti. Biz bu tanık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak sonuç alamadık. Neticede sanık, 2 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra bundan sonraki adımlarımızı planlayacağız" diye konuştu.