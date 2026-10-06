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Hamid Yorulmaz'ın baba arayışında yeni gelişme: Annesinin işaret ettiği isim Müge Anlı'da

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Hamid'in annesi Nihal Beyit tutuklanırken, oğlunun yıllardır merak ettiği biyolojik babasının kimliğine ilişkin ifadesinde bir isim verdiği ortaya çıktı. Müge Anlı ise Hamid'e umut olacak bir gelişmeyi açıkladı.

Hamid Yorulmaz'ın baba arayışında yeni gelişme: Annesinin işaret ettiği isim Müge Anlı'da 1

Müge Anlı, babasını ararken yaşam mücadelesi veren Hamid Yorulmaz'a sevindiren haberi verdi. Hamid'in sağlık durumunun öncelikli olduğunu belirten Anlı, biyolojik babası olduğu iddia edilen kişiyle Hamid'i tanıştıracağını söyledi. Ancak bu buluşmadan önce Hamid'in sağlık sorunlarının çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hamid Yorulmaz'ın baba arayışında yeni gelişme: Annesinin işaret ettiği isim Müge Anlı'da 2

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANACAK

Müge Anlı, Hamid'in yayın sonrasında kendisine sağlık durumuyla ilgili yaşadığı sorunları anlattığını belirtti. Hamid'in Mehmet Sağbaş'ın nüfusundan çıkarılması nedeniyle annesi Nihal Beyit'in nüfusuna geçtiğini ve annesinin de sağlık güvencesinin bulunmadığını aktaran Anlı, Hamid'in devletin sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını söyledi.

Hamid'in hastaneye gitmekte dahi zorlandığını belirten Müge Anlı, genç adamın tedavi olabilmek için senet imzalayarak kan tahlili yaptırdığını ve hastaneye borçlandığını ifade etti. Anlı, Hamid'in sağlık durumu nedeniyle çalışabilecek durumda da olmadığını söyledi.

MÜGE ANLI'DAN HAMİD YORULMAZ'A CANLI YAYINDA MÜJDE!
Hamid Yorulmaz'ın baba arayışında yeni gelişme: Annesinin işaret ettiği isim Müge Anlı'da 3

MÜGE ANLI'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayan Müge Anlı, süreçte destek olanlara teşekkür etti. Anlı, "Orada çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım, çok iyi çalışma arkadaşlarınız var" ifadelerini kullandı.

Hamid'in yurt dışından gelen ancak temin edemediği ilacın da karşılanacağını belirten Müge Anlı, "Hamid'in alamadığı iğnesini ben ömür boyu alırım, sana sözüm söz. O iğne de var" diyerek genç adama destek oldu.

Hamid Yorulmaz'ın baba arayışında yeni gelişme: Annesinin işaret ettiği isim Müge Anlı'da 4

HAMİD'E DESTEK YAĞDI

Yayın sonrasında kendisine peş peşe telefonlar geldiğini belirten Müge Anlı, dostlarının Hamid'e destek olmak istediğini söyledi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın da kendisini arayarak destek vermek istediğini aktardı.

HAMİD BUGÜN DOKTOR KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Müge Anlı, Hamid'in bugün doktor kontrolünden geçeceğini ve kan değerlerinin kontrol edileceğini açıkladı. Doktorun uygun görmesi halinde Hamid'e ihtiyaç duyduğu ilacın verileceğini belirtti.

Hamid Yorulmaz'ın baba arayışında yeni gelişme: Annesinin işaret ettiği isim Müge Anlı'da 5

ANNESİ TUTUKLANDI

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz daha sonra adliyeye sevk edilmişti. Müge Anlı, bugünkü yayınında Nihal Beyit'in tutuklandığını, Mehmet Yorulmaz hakkında ise adli kontrol şartı uygulandığını açıkladı.

Hamid Yorulmaz'ın baba arayışında yeni gelişme: Annesinin işaret ettiği isim Müge Anlı'da 6

Müge Anlı ayrıca programda yaptığı açıklamada, Nihal Beyit'in ifadesinde Hamid'in babası olabileceğini söylediği bir kişiden söz ettiğini aktardı. Anlı, söz konusu kişinin İzmir dışında yaşadığını, Hamid'e oldukça benzediğini ve "Sakallı Hamid" olarak anıldığını belirtti.

Hamid Yorulmaz'ın baba arayışında yeni gelişme: Annesinin işaret ettiği isim Müge Anlı'da 7

HAMİD'İN BABASI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİ YAYINA ÇIKTI

Evli ve üç kız çocuk babası olduğunu açıklayan Sakallı Hamid, Hamid'in annesiyle yıllar önce alkollü bir ortamda tanıştığını söyledi. Hamid'in dayısını da yakından tanıdığını belirten Sakallı Hamid, buna rağmen kendisine hiçbir zaman bir çocukları olduğu yönünde bilgi verilmediğini ifade etti.

MÜGE ANLI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Baba olduğu iddia edilen kişi, Hamid'in biyolojik babası olduğunun ortaya çıkması halinde kemik iliği bağışlamaya hazır olduğunu belirterek, "Kemik iliği veririm, insanlık vazifemiz. Zaman kısıtlı. Bir an önce iliğime de bakın. Babası olduğum ortaya çıkarsa süreç hızlansın." dedi.

Sakallı Hamid'in bu sözleri karşısında duygulanan Müge Anlı, gözyaşlarını tutamadı. Anlı, "Bu sözünüz beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

GÖZLERDE DNA SONUCUNDA

Şimdi ise gözler DNA testinin sonucuna çevrildi.

Hamid Yorulmaz'ın baba arayışında yeni gelişme: Annesinin işaret ettiği isim Müge Anlı'da 8

KAN BAĞI DEĞİL, CAN BAĞI!

NE OLMUŞTU?

ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına, ilik nakli için biyolojik babasını bulma umuduyla başvuran Hamid Yorulmaz, kendisini büyüten Mehmet Sağbaş ile canlı yayında bir araya geldi. Baba-oğul gözyaşları içinde birbirine sarılırken Müge Anlı'nın, "Kan bağınız olmayabilir ama can bağınız var" sözlerine Mehmet Bey, "Evet, can bağımız var" yanıtını verdi.

Akdeniz anemisiyle mücadele eden Hamid'in biyolojik babasını arayışı sürerken, kendisini büyüten ailesinin açıklamaları yıllardır onun için verdikleri mücadeleyi gözler önüne serdi.

Hamid Yorulmaz'ın baba arayışında yeni gelişme: Annesinin işaret ettiği isim Müge Anlı'da 9

BABAANNE VE DEDEDEN DESTEK: "KAPIMIZ YİNE AÇIK"

Hamid'i büyüten babaannesi, hastaneden çıktığında yemek yiyebilmesi için istediği yemekleri yapmayı öğrendiğini anlattı. Dedesi Tevfik Sağbaş ise tedavi için farklı şehirlerdeki hastanelere gittiklerini, kan bağışı için komşularından destek istediklerini söyledi. Hamid'in bir dediğini iki etmediklerini belirten Tevfik Bey, "Babasını bulsun Hamid, tedavi olsun, gelsin, yine kapı açık. Biz onun yine dedesiyiz" sözleriyle desteğini dile getirdi.

Hamid Yorulmaz'ın baba arayışında yeni gelişme: Annesinin işaret ettiği isim Müge Anlı'da 10

HAMİD'DEN VAZGEÇMEMEK İÇİN SONUCU ÜÇ YIL SAKLADI

Hamid'i henüz 40 günlükken hastanelere götürmeye başladığını anlatan Mehmet Sağbaş, 2021 yılında yaptırdığı DNA testiyle biyolojik babası olmadığını öğrendiğini söyledi. Buna rağmen ona bakmayı sürdürdüğünü belirten Mehmet Bey, ailesinin Hamid'e bakmak istemeyebileceğinden endişe ederek test sonucunu değiştirip gösterdiğini ve gerçeği üç yıl sakladığını açıkladı. Müge Anlı ise "Çocuktan vazgeçmemek için anne babanızı bu şekilde kandırdınız" sözleriyle yaşananlara dikkat çekti.

"O çocuk zaten benden kopamaz. Ben de ondan kopamam" diyen Mehmet Sağbaş, Hamid'in üvey anne üzüntüsü yaşamaması için yeniden evlenmediğini de anlattı.

Hamid Yorulmaz'ın baba arayışında yeni gelişme: Annesinin işaret ettiği isim Müge Anlı'da 11

"BABA, BEN SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Hamid'in yoğun bakımda kaldığı günleri anlatırken duygulanan Mehmet Bey, pandemi döneminde hastaneye alınmadığı için önce arabasında, ardından kendisine kapısını açan bir esnafın dükkânında kaldığını söyledi. Hamid'in komadan çıktıktan sonra kendisine, "Baba, ben seni çok özledim" dediğini aktaran Mehmet Sağbaş, o anı hiç unutamadığını dile getirdi.

Müge Anlı, Mehmet Bey'e, "Ben sizi çok sevdim. Yüreğinize sağlık, kalbinize sağlık" sözleriyle seslenirken, Hamid'e de nüfus bağının sona ermesinin aralarındaki baba-oğul bağını değiştirmediğini hatırlattı.

MÜGE ANLI'DAN ANNEANNEYE SERT TEPKİ

Anneanne Naciye Yorulmaz'ın, Mehmet Sağbaş'ın gözyaşlarını küçümseyen ve Hamid'e yönelik sevgisini sorgulayan sözleri Müge Anlı'nın tepkisini çekti. "Ben böyle sevgisizlik görmedim. Anneanne çok kıymetli bir şeydir" diyen Anlı, duydukları karşısında tepkisini gizleyemedi. Müge Anlı, "Seni ben vicdanınla baş başa bırakıyorum. İnşallah bu gece rahat uyuyabilirsin" dedi. Anneannenin tutumunun yetiştirdiği kızına da yansıdığını söyleyen Anlı, tepkisini sürdürdü.

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