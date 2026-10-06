Müge Anlı ayrıca programda yaptığı açıklamada, Nihal Beyit'in ifadesinde Hamid'in babası olabileceğini söylediği bir kişiden söz ettiğini aktardı. Anlı, söz konusu kişinin İzmir dışında yaşadığını, Hamid'e oldukça benzediğini ve "Sakallı Hamid" olarak anıldığını belirtti.

HAMİD'İN BABASI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİ YAYINA ÇIKTI

Evli ve üç kız çocuk babası olduğunu açıklayan Sakallı Hamid, Hamid'in annesiyle yıllar önce alkollü bir ortamda tanıştığını söyledi. Hamid'in dayısını da yakından tanıdığını belirten Sakallı Hamid, buna rağmen kendisine hiçbir zaman bir çocukları olduğu yönünde bilgi verilmediğini ifade etti.

MÜGE ANLI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Baba olduğu iddia edilen kişi, Hamid'in biyolojik babası olduğunun ortaya çıkması halinde kemik iliği bağışlamaya hazır olduğunu belirterek, "Kemik iliği veririm, insanlık vazifemiz. Zaman kısıtlı. Bir an önce iliğime de bakın. Babası olduğum ortaya çıkarsa süreç hızlansın." dedi.

Sakallı Hamid'in bu sözleri karşısında duygulanan Müge Anlı, gözyaşlarını tutamadı. Anlı, "Bu sözünüz beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

GÖZLERDE DNA SONUCUNDA

Şimdi ise gözler DNA testinin sonucuna çevrildi.