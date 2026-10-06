Hamid Yorulmaz'ın baba arayışında yeni gelişme: Annesinin işaret ettiği isim Müge Anlı'da
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Hamid'in annesi Nihal Beyit tutuklanırken, oğlunun yıllardır merak ettiği biyolojik babasının kimliğine ilişkin ifadesinde bir isim verdiği ortaya çıktı. Müge Anlı ise Hamid'e umut olacak bir gelişmeyi açıkladı.
Müge Anlı, babasını ararken yaşam mücadelesi veren Hamid Yorulmaz'a sevindiren haberi verdi. Hamid'in sağlık durumunun öncelikli olduğunu belirten Anlı, biyolojik babası olduğu iddia edilen kişiyle Hamid'i tanıştıracağını söyledi. Ancak bu buluşmadan önce Hamid'in sağlık sorunlarının çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANACAK
Müge Anlı, Hamid'in yayın sonrasında kendisine sağlık durumuyla ilgili yaşadığı sorunları anlattığını belirtti. Hamid'in Mehmet Sağbaş'ın nüfusundan çıkarılması nedeniyle annesi Nihal Beyit'in nüfusuna geçtiğini ve annesinin de sağlık güvencesinin bulunmadığını aktaran Anlı, Hamid'in devletin sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını söyledi.
Hamid'in hastaneye gitmekte dahi zorlandığını belirten Müge Anlı, genç adamın tedavi olabilmek için senet imzalayarak kan tahlili yaptırdığını ve hastaneye borçlandığını ifade etti. Anlı, Hamid'in sağlık durumu nedeniyle çalışabilecek durumda da olmadığını söyledi.
MÜGE ANLI'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TEŞEKKÜR
Sağlık Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayan Müge Anlı, süreçte destek olanlara teşekkür etti. Anlı, "Orada çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım, çok iyi çalışma arkadaşlarınız var" ifadelerini kullandı.
Hamid'in yurt dışından gelen ancak temin edemediği ilacın da karşılanacağını belirten Müge Anlı, "Hamid'in alamadığı iğnesini ben ömür boyu alırım, sana sözüm söz. O iğne de var" diyerek genç adama destek oldu.
HAMİD'E DESTEK YAĞDI
Yayın sonrasında kendisine peş peşe telefonlar geldiğini belirten Müge Anlı, dostlarının Hamid'e destek olmak istediğini söyledi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın da kendisini arayarak destek vermek istediğini aktardı.
HAMİD BUGÜN DOKTOR KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Müge Anlı, Hamid'in bugün doktor kontrolünden geçeceğini ve kan değerlerinin kontrol edileceğini açıkladı. Doktorun uygun görmesi halinde Hamid'e ihtiyaç duyduğu ilacın verileceğini belirtti.
ANNESİ TUTUKLANDI
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz daha sonra adliyeye sevk edilmişti. Müge Anlı, bugünkü yayınında Nihal Beyit'in tutuklandığını, Mehmet Yorulmaz hakkında ise adli kontrol şartı uygulandığını açıkladı.