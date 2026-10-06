İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümünde şehrin tarihi mekanları yeniden gündemde. Mücahit Özçelik'in "Türk Kaynaklarında İstanbul'un İtilaf Devletleri'nce Tahliyesi" adlı yazısına göre İtilaf kuvvetleri 1923'te İstanbul'dan çekildi. 6 Ekim'de ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri şehre girdi. Sirkeci, Gülhane, Galata Köprüsü ve Dolmabahçe bu sürecin izlerini taşıyor.

İşgalin toplam 4 yıl 10 ay 23 gün sürdüğü belirtiliyor. 6 Ekim ise bu nedenle İstanbul'un kurtuluş günü olarak kabul edilerek her yıl kutlanmaya başlandı.

İstanbul'un kurtuluşuna giden süreç, tek bir günde başlamadı. İşgalin ardından yıllar süren gelişmeler yaşandı. Ancak 6 Ekim 1923, bu sürecin sona erdiği tarih oldu.

6 EKİM 1923'TE İSTANBUL'DA NE OLDU?

Lozan Barış Antlaşması'nın ardından İtilaf kuvvetleri 23 Ağustos 1923'ten itibaren İstanbul'dan çekilmeye başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923'te Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen törenle Türk bayrağını selamlayarak İstanbul'dan ayrıldı. Bu olaydan yalnızca iki gün sonra Türk birlikleri İstanbul'a girdi. Dolmabahçe böylece işgal döneminin son günlerine ve İstanbul'un kurtuluşuna giden sürecin en önemli anlarından birine tanıklık etti.

İstanbul'un kurtuluş hikayesinde Dolmabahçe Sarayı'nın ayrı bir yeri bulunuyor. Çünkü işgal kuvvetlerinin şehirden ayrılışının en sembolik anlarından biri burada yaşandı.

Yıllardır beklenen buluşma gerçekleşirken Sirkeci de İstanbul'un kurtuluş coşkusunun yaşandığı başlıca noktalardan biri olarak tarihe geçti.

6 Ekim 1923 sabahı İstanbul için yeni bir dönem başladı. Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri şehre girdi. Birliklerin önemli bölümünün ulaştığı noktalardan biri Sirkeci'ydi. Sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye gelen İstanbullular, Türk askerlerini karşılamak için sokakları doldurdu.

GÜLHANE PARKI: HALKIN ASKERLERLE BULUŞTUĞU YER

Sirkeci'den İstanbul'a giren Türk birliklerinin bir bölümü Gülhane Parkı'na getirildi. O gün parkta yalnızca askeri bir hareketlilik yoktu. İstanbul halkı da uzun süredir beklediği Türk askerlerini karşılamak için buradaydı. Dönemin anlatımlarında vatandaşların askerlere çiçek verdiği, tüfeklerini çiçeklerle süslediği ve çeşitli hediyeler sunduğu aktarılıyor.

Bugün İstanbul'un en bilinen parklarından biri olan Gülhane, 6 Ekim 1923'te askerlerle halkın buluştuğu tarihi anlardan birine ev sahipliği yaptı.