17 Mart 2023, Cuma
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kar, yağmur derken... Tam 3 gün sürecek! Sıcaklıklar 0 dereceye kadar...
Ülke genelinde devam eden yağışlar şiddetini yer yer arttırırken olumsuz hava koşulları sel ve taşkınlara neden olabiliyor. Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketi sonrası yağışların ne kadar süreceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük ülke geneli hava durumu raporunu yayımladı. Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Dışarı çıkmamanızda fayda var. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.03.2023 10:30
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