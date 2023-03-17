Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kar, yağmur derken... Tam 3 gün sürecek! Sıcaklıklar 0 dereceye kadar...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı