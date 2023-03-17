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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kar, yağmur derken... Tam 3 gün sürecek! Sıcaklıklar 0 dereceye kadar...

Ülke genelinde devam eden yağışlar şiddetini yer yer arttırırken olumsuz hava koşulları sel ve taşkınlara neden olabiliyor. Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketi sonrası yağışların ne kadar süreceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük ülke geneli hava durumu raporunu yayımladı. Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Dışarı çıkmamanızda fayda var. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2023 10:30
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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kar, yağmur derken... Tam 3 gün sürecek! Sıcaklıklar 0 dereceye kadar...

Sağanak yağılar etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava durumu raporunu yayımladı. Hafta sonuna girilirken özellikle plan yapanlar yaşadıkları illerdeki hava durumunu araştırıyor. Uzmanlar kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunurken tedbirli olmak gerektiğinin de altını çiziyor. Peki hava durumu cumartesi, pazar nasıl? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava tahminleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kar, yağmur derken... Tam 3 gün sürecek! Sıcaklıklar 0 dereceye kadar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Doğu bölgelerindeki illerde akşam saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşeceği gözlemlendi. Yapılan açıklamada yağış nedeniyle oluşabilecek sel riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Öte yandan Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kar, yağmur derken... Tam 3 gün sürecek! Sıcaklıklar 0 dereceye kadar...

SARI VE TURUNCU UYARI!

Meteoroloji Uyarı Haritasına göre; Muğla, Burdur, Isparta, Mersin, Adana illerine sarı kodlu uyarı. Antalya'ya ise turuncu kodlu uyarı.

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kar, yağmur derken... Tam 3 gün sürecek! Sıcaklıklar 0 dereceye kadar...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kar, yağmur derken... Tam 3 gün sürecek! Sıcaklıklar 0 dereceye kadar...

KIRKLARELİ 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı