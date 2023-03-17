17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fotoğraftaki ayrıntı görenlerin tüylerini diken diken yaptı 👻 Bilim insanları açıklayamadı

Fotoğraftaki ayrıntı görenlerin tüylerini diken diken yaptı 👻 Bilim insanları açıklayamadı

İnsan aklının çözemediği, bilim dünyasının açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren fotoğraflar yıllar geçtikte ortaya çıkmaya başladı. Akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç fotoğraflar. İnsanlara korku veren fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından sosyal medya bu karelerle yıkıldı. Kan donduran fotoğraflar görenlerin tüylerini diken diken ediyor.

Giriş Tarihi: 17.03.2023 06:07
  • 1
  • 79
Fotoğraftaki ayrıntı görenlerin tüylerini diken diken yaptı 👻 Bilim insanları açıklayamadı

Fotoğraftaki büyükanne hayaleti

Amerika'da 2009 yılının ağustos ayında yeğeninin fotoğrafını çeken küçük kız, 1990 yılında ölen büyükannesinin de fotoğrafa girdiğini görünce şok geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 79
Fotoğraftaki ayrıntı görenlerin tüylerini diken diken yaptı 👻 Bilim insanları açıklayamadı

19 yüzyılda ruhların fotoğraflarını çekmek fotoğrafçılıkta farklı bir dal olarak benimsenmişti. William H. Mumler 1860 yılında ruh fotoğrafçılığını literatüre geçirdi.

  • 3
  • 79
Fotoğraftaki ayrıntı görenlerin tüylerini diken diken yaptı 👻 Bilim insanları açıklayamadı

Çift pozlama sayesinde ikinci bir kişi ya da bir nesnenin fotoğrafta belirdiğini fark etti. Bu ilginç tekniği geliştirdi ve mistik ve ruhsal boyutunu ortaya çıkardı. Böylece insanlar kaybettikleri yakınlarıyla aynı fotoğraf karesinde bir araya gelebildiler.

  • 4
  • 79
Fotoğraftaki ayrıntı görenlerin tüylerini diken diken yaptı 👻 Bilim insanları açıklayamadı

William Hope ise bir başka ruh fotoğrafçısı. 1905 yılında 'ruh' fotoğrafları çekmeye başladı. Sonraları ise halk arasında ruhlarla iletişimde olan bir medyum olarak anılmaya başlandı. İşte William Hope'un paranormal çalışmaları..

Fotoğraf çektiren bir çiftin üzerinde görünen bir kadının kafası

  • 5
  • 79
Fotoğraftaki ayrıntı görenlerin tüylerini diken diken yaptı 👻 Bilim insanları açıklayamadı

Bir grup insanın başının üzerinde görünen bir adam ve küçük bir kız