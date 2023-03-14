Depremde yıkılan evden traktör ve minibüs sayesinde kurtuldular! Gözyaşları içinde felaket anlarını anlattı

"TRAKTÖR VE MİNİBÜSÜN SAYESİNDE CANIMIZI KURTARMIŞ OLDUK"

Konuşurken sık sık duraklayarak gözyaşı döktüğü görülen ev sahibi Bestami Kodaz, "Deprem olduğunu ilk anda duyduk. O anda geçer diye bekledik, geçmeyince dışarı çıkmaya çalıştık. Tam merdivenlere geldiğimizde evimiz çöktü. Dört kişiydik. Gördüğünüz yerden buraya düştük. Beton da arabanın altında kaldı, bizi sıkışmaktan kurtardı. Traktör de enkazın altındaydı. Traktör ve minibüsün sayesinde biz canımızı kurtarmış olduk, o aradan çıktık. Eşim ve iki de oğlumlaydık. Ufak tefek sıyrıklarla çıktık. Hanımın kolunda kırık var, bir oğlumun başı yarıldı" dedi.

