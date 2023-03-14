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Depremde yıkılan evden traktör ve minibüs sayesinde kurtuldular! Gözyaşları içinde felaket anlarını anlattı
Hassa'da 4 kişilik bir aile, depremde yıkılan evlerinden betonları tutan traktör ve minibüs sayesinde kurtuldu. Eşi ve çocuklarıyla enkazdan çıkan Bestami Kodaz o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Ailenin yaşadığı evin depremden sonraki hali drone ile havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 14.03.2023 08:33Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 09:13