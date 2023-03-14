Yumurtalarını koruyan komodo ejderi ile pitonun ölüm kalım savaşı 🐉 Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmeyen son 🐍

Piton ile yumurtalarını korumaya çalışan komodo ejderinin ölüm kalım savaşı saniye saniye görüntülendi. Yumurtalarının üzerinde yatan komodo ejderi gizlice yuvaya girmeye çalışan yılana birden saldırdı. Hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalan yılan şansını tekrar denemek istedi. O anlar ise kamera tarafından böyle kaydedildi.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 06:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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