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Yumurtalarını koruyan komodo ejderi ile pitonun ölüm kalım savaşı 🐉 Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmeyen son 🐍

Piton ile yumurtalarını korumaya çalışan komodo ejderinin ölüm kalım savaşı saniye saniye görüntülendi. Yumurtalarının üzerinde yatan komodo ejderi gizlice yuvaya girmeye çalışan yılana birden saldırdı. Hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalan yılan şansını tekrar denemek istedi. O anlar ise kamera tarafından böyle kaydedildi.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 06:08
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Yumurtalarını koruyan komodo ejderi ile pitonun ölüm kalım savaşı 🐉 Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmeyen son 🐍

Dünyanın en büyük kertenkele türü olan komodo ejderi ile dev piton yılanının yaşam mücadelesi kameralar tarafından görüntülendi.

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Yumurtalarını koruyan komodo ejderi ile pitonun ölüm kalım savaşı 🐉 Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmeyen son 🐍

Yumurtalarının üzerine yatan komodo ejderi ile dev piton yılanının yaşam mücadelesi görenleri şaşkına çevirdi. Ava çıkan piton gözüne yuvada yatan komodo ejderi ve yumurtaları kestirdi.

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Yumurtalarını koruyan komodo ejderi ile pitonun ölüm kalım savaşı 🐉 Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmeyen son 🐍

Komodo ejderinin yuvasına gizlice girmeye çalışan yılan hiç de beklemediği bir hamleyle karşı karşıya kaldı.

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Yumurtalarını koruyan komodo ejderi ile pitonun ölüm kalım savaşı 🐉 Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmeyen son 🐍

Komodo ejderi yavrularını korumak için pitona ilk hamleyi yaptı.

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Yumurtalarını koruyan komodo ejderi ile pitonun ölüm kalım savaşı 🐉 Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmeyen son 🐍

Yuvadan uzaklaşan piton daha sonra tekrar yuvaya girmeye çalıştı.