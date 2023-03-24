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Milyonlarca Müslüman ramazanın ilk cuma namazında camilere akın etti!

İstanbul'daki camilerde ramazanın ilk cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Caminin içi kısa sürede dolarken, buralarda yer bulamayan vatandaşlar Ayasofya Meydanı'na serilen hasırlarda saf tuttu. Öte yandan İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 100 bin Filistinli ve yabancı Müslüman ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

Giriş Tarihi: 24.03.2023 15:22
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Milyonlarca Müslüman ramazanın ilk cuma namazında camilere akın etti!

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk cuma namazı dolayısıyla İstanbullular, kent genelindeki camilere akın etti.

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Milyonlarca Müslüman ramazanın ilk cuma namazında camilere akın etti!

Vatandaşlar, namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Ramazan ve Dayanışma" konulu hutbeyi dinledi.

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Milyonlarca Müslüman ramazanın ilk cuma namazında camilere akın etti!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

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Milyonlarca Müslüman ramazanın ilk cuma namazında camilere akın etti!

Caminin içi kısa sürede dolarken, buralarda yer bulamayan vatandaşlar Ayasofya Meydanı'na serilen hasırlarda saf tuttu.

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Milyonlarca Müslüman ramazanın ilk cuma namazında camilere akın etti!

Ramazanın ilk cuma namazı Büyük Çamlıca Camisi'nde de kalabalık bir cemaatle kılındı.