Milyonlarca Müslüman ramazanın ilk cuma namazında camilere akın etti!

İstanbul'daki camilerde ramazanın ilk cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Caminin içi kısa sürede dolarken, buralarda yer bulamayan vatandaşlar Ayasofya Meydanı'na serilen hasırlarda saf tuttu. Öte yandan İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 100 bin Filistinli ve yabancı Müslüman ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.