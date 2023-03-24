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Haberler Galeri İftar için yemek fikirleri | Ramazan ayı 2. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? 24 Mart Cuma en kolay, pratik, hızlı iftar yemeği tarifleri!

İftar için yemek fikirleri | Ramazan ayı 2. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? 24 Mart Cuma en kolay, pratik, hızlı iftar yemeği tarifleri!

Ramazan ayının 2. günü için iftar menüsü fikirleri araştırılmaya başlandı. 23 Mart itibarıyla başlayan Ramazan ayının ilk iftarı gerçekleşti. Şimdiyse evlerde ikinci günün telaşesi başladı. İftar saatine kadar ne pişirsem sorusuna cevap bulamayanlar kolay, pratik ve ekonomik iftar menüsü fikirlerine bakıyor. İşte 24 Mart Cuma en kolay, pratik, hızlı iftar yemeği tarifleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 13:35
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İftar için yemek fikirleri | Ramazan ayı 2. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? 24 Mart Cuma en kolay, pratik, hızlı iftar yemeği tarifleri!

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle aslında her birimizin sağlık için yeme düzenini şekillendirmesi gerekmekte. Uzmanlar iftar sofralarını hazırlarken ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor. Peki bugün iftarda ne pişirsem? İftar için örnek menü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İftar için yemek fikirleri | Ramazan ayı 2. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? 24 Mart Cuma en kolay, pratik, hızlı iftar yemeği tarifleri!

TARHANA ÇORBASI

Malzemeler:

-6 bardak tavuk suyu
-4 çorba kaşığı toz tarhana
-1 çorba kaşığı tereyağı
-yeterince tuz ve karabiber
-1 çay kaşığı dolusu tarhun otu
-1 çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber

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İftar için yemek fikirleri | Ramazan ayı 2. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? 24 Mart Cuma en kolay, pratik, hızlı iftar yemeği tarifleri!

Yapılışı:

Öncelikle tarhanayı bir kaseye koyun, daha sonra 1 su bardağı ılık suyla karıştırın, 20 dakika bekledikten sonra tencereye koyduğunuz tavuk suyunu kaynatın. Tarhanayı karıştıra karıştıra ilave edin. Tuzunu ve karabiberini de koyduktan sonra çorbanın üzerine döküp servis yapın..

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İftar için yemek fikirleri | Ramazan ayı 2. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? 24 Mart Cuma en kolay, pratik, hızlı iftar yemeği tarifleri!

GEÇMİŞTEN GELEN LEZZET: İSTANBUL PİLAVI

Osmanlı döneminde pirincin büyük bir kısmı Mısır'dan karşılanmış, kalan kısmı İran ve Filipin'den alınmıştır. Evliya Çelebi, Bitlis Beyinin halka verdiği bir ziyafette keklik pilavı, nar pilavı, çilav, püryan, derman, dut, amber, öd, badem, kişniş, fıstık, köfte, kerkü pilavı olmak üzere 13 çeşit pilav saymıştır.

1574 yılında tutulan muhasebe kayıtları incelendiğinde, Sarayın kilerinde bulunan 975 ton pirinçten o yıl Has mutfakta 43 ton, yabancı elçi ziyafetlerinde 229 ton, Divan yemek-şenliklerinde 208 ton, Enderun görevlileri için 188 ton olmak üzere yaklaşık 716 ton pirinç pişirildiği, geri kalan bakiye pirincin bir sonraki yıla devredildiği görülmektedir.

Pilavı çok seven Sultanların, pilava asları da verilmiştir. (Sultan Reşat Pilavı, Ali Paşa Pilavı) Özellikle Sarayda yapılan merasimlerde en çok pilav pişirilmiş; İstanbul'da bayram, doğum, düğün merasimlerinde, ölümlerde, şenliklerde, törenlerde pilav ana yemek olmuştur. Hali hazırda seyyar satıcıların camekanında nohutlu pilav itibarını sürdürmektedir. Kültürümüzde pilav sadece pirinçle değil bulgurla, firikle de yapılmaktadır. Etli, tavuklu, sebzeli, balıklı ve baklagilli yapılmasının yanı sıra hamurla da birleşerek örgülü, perde ve yufkalı olarak da tüketilmektedir.

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İftar için yemek fikirleri | Ramazan ayı 2. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? 24 Mart Cuma en kolay, pratik, hızlı iftar yemeği tarifleri!

Malzemeler:

-1 adet haşlanmış ve küp doğranmış tavuk göğsü
-3 çorba kaşığı dolusu tereyağı
-1 çimdik safran
-1 tatlı kaşığı toz şeker
-3 çorba kaşığı kabukları soyulmuş ve hafif kavrulmuş badem içi.

-2 su bardağı pirinç (10 dakika ılık suda ıslanmış ve suyu süzülmüş)
-6 çorba kaşığı bezelye (haşlanmış ve suyu süzülmüş)
-3,5 su bardağı tavuk suyu
-1 çorba kaşığı hafif kavrulmuş dolmalık fıstık
-1 çorba kaşığı ufak ufak kesilmiş ve kavrulmuş ciğer
-5-6 tane karabiber
-yeterince tuz
-2 adet defne yaprağı

Üzerine:
-2 çorba kaşığı dereotu.

Yapılışı:

Teflon pilav tenceresine tereyağını koyup eritin. Dolmalık fıstığı, bademi ve tavuk göğsünü ilave edip biraz soteleyin. Ardından pirinci koyup şeffaflaşana kadar kavurduktan sonra şekeri, bezelyeyi, önceden kavrulmuş ciğeri, tuzu, tane karabiberi ve 2 adet defne yaprağını, sıcak tavuk suyunu da koyup karıştırdıktan sonra önce hızlı, sonra yavaş ateşte pişirin, pilav suyunu çekince altını kapatın. Biraz demlendirdikten sonra dereotunu serpip sıcak servis yapın.