İftar için yemek fikirleri | Ramazan ayı 2. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? 24 Mart Cuma en kolay, pratik, hızlı iftar yemeği tarifleri!

GEÇMİŞTEN GELEN LEZZET: İSTANBUL PİLAVI

Osmanlı döneminde pirincin büyük bir kısmı Mısır'dan karşılanmış, kalan kısmı İran ve Filipin'den alınmıştır. Evliya Çelebi, Bitlis Beyinin halka verdiği bir ziyafette keklik pilavı, nar pilavı, çilav, püryan, derman, dut, amber, öd, badem, kişniş, fıstık, köfte, kerkü pilavı olmak üzere 13 çeşit pilav saymıştır.

1574 yılında tutulan muhasebe kayıtları incelendiğinde, Sarayın kilerinde bulunan 975 ton pirinçten o yıl Has mutfakta 43 ton, yabancı elçi ziyafetlerinde 229 ton, Divan yemek-şenliklerinde 208 ton, Enderun görevlileri için 188 ton olmak üzere yaklaşık 716 ton pirinç pişirildiği, geri kalan bakiye pirincin bir sonraki yıla devredildiği görülmektedir.

Pilavı çok seven Sultanların, pilava asları da verilmiştir. (Sultan Reşat Pilavı, Ali Paşa Pilavı) Özellikle Sarayda yapılan merasimlerde en çok pilav pişirilmiş; İstanbul'da bayram, doğum, düğün merasimlerinde, ölümlerde, şenliklerde, törenlerde pilav ana yemek olmuştur. Hali hazırda seyyar satıcıların camekanında nohutlu pilav itibarını sürdürmektedir. Kültürümüzde pilav sadece pirinçle değil bulgurla, firikle de yapılmaktadır. Etli, tavuklu, sebzeli, balıklı ve baklagilli yapılmasının yanı sıra hamurla da birleşerek örgülü, perde ve yufkalı olarak da tüketilmektedir.