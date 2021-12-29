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Rizeli esnafın tilkilerle gülümseten sohbeti! Böyle seslendi: Kahve mi çay mı yapayım?

Rize'de turizm işletmeciliği yapan Hasan Osmanoğlu'nun beslediği tilkilerle sohbet görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti. Osmanoğlu, "Dizimde oturup yemek yediriyordum. Dükkanın içine soktum. Çok alışınca bağırdığım zaman geliyor, başka gelmiyor. Değişik davranışları oluyor." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 29.12.2021 12:18 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 12:42
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Rizeli esnafın tilkilerle gülümseten sohbeti! Böyle seslendi: Kahve mi çay mı yapayım?

Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde kafe işleten Osmanoğlu, aç kalıp zaman zaman iş yerine gelen iki tilkiyi beslemeye başladı.

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Rizeli esnafın tilkilerle gülümseten sohbeti! Böyle seslendi: Kahve mi çay mı yapayım?

Tilkiler için ulaşabilecekleri noktalara ekmek, köfte ve sucuk bırakan Osmanoğlu, müzik ve gürültüye rağmen kaçmayan ve bırakılan yiyecekleri yiyen bu hayvanları cep telefonuyla kaydetti.

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Rizeli esnafın tilkilerle gülümseten sohbeti! Böyle seslendi: Kahve mi çay mı yapayım?

"Pamuk" ve "Boncuk" ismini verdiği tilkileri elleriyle de besleyen Osmanoğlu'nun, hayvanlarla esprili sohbetinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

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Rizeli esnafın tilkilerle gülümseten sohbeti! Böyle seslendi: Kahve mi çay mı yapayım?

KAHVE Mİ ÇAY MI?

Osmanoğlu'nun tilkilere yönelik, "Bunların haline bak. Biri bir masada. Biri diğer masada. Siz kimden izin aldınız da buraya çıktınız? Siz izin aldınız mı? Ben kime diyorum? Sen benden izin aldın mı? Bırak elmayı. Boncuk, çay içer misin? Kahve mi yapayım, çay mı yapayım?" şeklindeki esprili sözleri izleyenleri gülümsetti.

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Rizeli esnafın tilkilerle gülümseten sohbeti! Böyle seslendi: Kahve mi çay mı yapayım?

Hasan Osmanoğlu, tilkilerin alıştıkları için artık gürültü ve müşteri olduğu zamanlarda da gelmeye başladığını söyledi.