Rizeli esnafın tilkilerle gülümseten sohbeti! Böyle seslendi: Kahve mi çay mı yapayım?

KAHVE Mİ ÇAY MI?

Osmanoğlu'nun tilkilere yönelik, "Bunların haline bak. Biri bir masada. Biri diğer masada. Siz kimden izin aldınız da buraya çıktınız? Siz izin aldınız mı? Ben kime diyorum? Sen benden izin aldın mı? Bırak elmayı. Boncuk, çay içer misin? Kahve mi yapayım, çay mı yapayım?" şeklindeki esprili sözleri izleyenleri gülümsetti.