Rize'de şiddetli yağış! Çayeli'nde 8 ev boşaltıldı 24 vatandaş tahliye edildi

Rize'de dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur etkisini gece saatlerinden itibaren sürdürmeye devam etti. Şiddetli yağmur nedeniyle Çayeli ilçesindeki Madenli, Şairler ve Aşıklar Deresi'nin suları yükseldi. Çayeli ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde dere taşarak yola İshakoğlu İlkokulu bahçesini su bastı. İlçede meydana gelen heyelanlardan ötürü 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İhbarların hemen ardından bölgeye giden AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 8 ev tedbir amacıyla boşaltılarak, 24 kişi tahliye edildi. Heyelandan ötürü kapanan yollar çevre ilçelerden gelen belediye ve il özel idaresi ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.