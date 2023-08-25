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Haberler Galeri Rize'de şiddetli yağış! Çayeli'nde 8 ev boşaltıldı 24 vatandaş tahliye edildi

Rize'de şiddetli yağış! Çayeli'nde 8 ev boşaltıldı 24 vatandaş tahliye edildi

Rize'de dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur etkisini gece saatlerinden itibaren sürdürmeye devam etti. Şiddetli yağmur nedeniyle Çayeli ilçesindeki Madenli, Şairler ve Aşıklar Deresi'nin suları yükseldi. Çayeli ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde dere taşarak yola İshakoğlu İlkokulu bahçesini su bastı. İlçede meydana gelen heyelanlardan ötürü 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İhbarların hemen ardından bölgeye giden AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 8 ev tedbir amacıyla boşaltılarak, 24 kişi tahliye edildi. Heyelandan ötürü kapanan yollar çevre ilçelerden gelen belediye ve il özel idaresi ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 11:17
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Rize’de şiddetli yağış! Çayeli’nde 8 ev boşaltıldı 24 vatandaş tahliye edildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 8 ev tedbir amacıyla boşatıldı, 24 kişi bulundukları yerden tahliye edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rize’de şiddetli yağış! Çayeli’nde 8 ev boşaltıldı 24 vatandaş tahliye edildi

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Rize’de şiddetli yağış! Çayeli’nde 8 ev boşaltıldı 24 vatandaş tahliye edildi

Kentte gece saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Rize’de şiddetli yağış! Çayeli’nde 8 ev boşaltıldı 24 vatandaş tahliye edildi

Yalı Mahallesi'nde dere taşarak yola rüsubat taşıdı, İshakoğlu İlkokulu bahçesini su bastı. İlçede 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Rize’de şiddetli yağış! Çayeli’nde 8 ev boşaltıldı 24 vatandaş tahliye edildi

Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 8 ev tedbir amacıyla boşaltılarak çevrelerinde güvenlik önlemi alınırken, 24 kişi tahliye edildi.