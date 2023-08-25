Kayseri’de çöp ev skandalı! Ev sahibi çilingirle kapıyı açınca şoke oldu

"SİNEKTEN VE KELEBEKTEN DURULMUYORDU"

Evin 3 odasında da diz boyuna gelen çöp yığını ile karşılaşan bina görevlisi İsmail Saraç, "1'inci katta kiracı bir bayan oturuyordu. 7-8 aydır ortalarda gözükmüyor. Komşulardan da şikayet vardı. Benim üst dairede olduğu için bende duramıyordum, koku geliyordu. Sinekten ve kelebekten durulmuyordu.