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Kayseri'de çöp ev skandalı! Ev sahibi çilingirle kapıyı açınca şoke oldu
Kayseri'de bir ev sahibi, 7 ay boyunca kiracısına ulaşamadı. Kira ücretini de alamayınca zabıta ekipleri ile kapıya dayandı. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ev sahibi gördüğü manzara karşısında şoke olurken, bina görevlisi, "Bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Sinekten ve kelebekten durulmuyordu" dedi.
Giriş Tarihi: 25.08.2023 11:19Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 11:21