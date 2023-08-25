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Kayseri'de çöp ev skandalı! Ev sahibi çilingirle kapıyı açınca şoke oldu

Kayseri'de bir ev sahibi, 7 ay boyunca kiracısına ulaşamadı. Kira ücretini de alamayınca zabıta ekipleri ile kapıya dayandı. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ev sahibi gördüğü manzara karşısında şoke olurken, bina görevlisi, "Bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Sinekten ve kelebekten durulmuyordu" dedi.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 11:21
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Kayseri’de çöp ev skandalı! Ev sahibi çilingirle kapıyı açınca şoke oldu

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda kiracıdan ev sahibi uzun süre haber alamadı.

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Kayseri’de çöp ev skandalı! Ev sahibi çilingirle kapıyı açınca şoke oldu

Evinin kirasını da alamayan ev sahibi, zabıta ekipleri ile beraber eve girdi. Çilingircinin açtığı kapıdan içeri giren zabıta ekipleri, içeriye girdiklerinde şok oldu.

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Kayseri’de çöp ev skandalı! Ev sahibi çilingirle kapıyı açınca şoke oldu

"SİNEKTEN VE KELEBEKTEN DURULMUYORDU"
Evin 3 odasında da diz boyuna gelen çöp yığını ile karşılaşan bina görevlisi İsmail Saraç, "1'inci katta kiracı bir bayan oturuyordu. 7-8 aydır ortalarda gözükmüyor. Komşulardan da şikayet vardı. Benim üst dairede olduğu için bende duramıyordum, koku geliyordu. Sinekten ve kelebekten durulmuyordu.

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Kayseri’de çöp ev skandalı! Ev sahibi çilingirle kapıyı açınca şoke oldu

Emniyet güçlerine haber verdik. Ben evin içerisine bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Diz boyu çöp. Depremden önce kendisini bir sefer gördük. Depremden sonra geldi, valizlerini aldı ve sonrada göremedik. 6.5 aydır hiç görmüyorum." ifadelerini kullandı.

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Kayseri’de çöp ev skandalı! Ev sahibi çilingirle kapıyı açınca şoke oldu