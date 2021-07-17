ŞOK hafta sonu indirimleri başladı! 17 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

17 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hafta sonu indirimlerinin satışa çıkmasının ardından gözler kampanyalı ürünlere çevrildi. Oyunseverler için birçok ürün yer alırken, şarjlı vidalama, 12V akülü matkap, silikon tabancası ve takım çantası gibi ürünler de müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, ŞOK marketlerde bu hafta sonu hangi ürünler olacak? İşte 17 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.07.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 10:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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