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Haberler Galeri ŞOK hafta sonu indirimleri başladı! 17 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

ŞOK hafta sonu indirimleri başladı! 17 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

17 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hafta sonu indirimlerinin satışa çıkmasının ardından gözler kampanyalı ürünlere çevrildi. Oyunseverler için birçok ürün yer alırken, şarjlı vidalama, 12V akülü matkap, silikon tabancası ve takım çantası gibi ürünler de müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, ŞOK marketlerde bu hafta sonu hangi ürünler olacak? İşte 17 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 10:22
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ŞOK hafta sonu indirimleri başladı! 17 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

Hafta sonu indirimleri merak edilen ŞOK marketlerde sürpriz ürünler yer alıyor. Markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bu hafta sonu hangi ürünlerin olacağını araştırıyor. ŞOK 17 Temmuz indirimlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta sonu indirimleri neler? İşte ŞOK 17 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK hafta sonu indirimleri başladı! 17 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

Oyuncu Mouse

Oyuncu Klavye

Profesyonel Oyuncu Kulaklık

İ9 Kablosuz Kulaklık

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ŞOK hafta sonu indirimleri başladı! 17 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

Şarjlı Vidalama

12V Akülü Matkap

Silikon Tabancası

Takım Çantası

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ŞOK hafta sonu indirimleri başladı! 17 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

Google Play & iTunes & Netflix Uygulamalarının Dijital Kodları & Dijital Oyun Pinleri Kasalarda!

Rattan Desenli Masa

Rattan Desenli Büyük Tabure

Rattan Desenli Kollu Sandalye

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ŞOK hafta sonu indirimleri başladı! 17 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

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