07 Mart 2022, Pazartesi
Rize'de feci kaza! Okul servisi park halindeki tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Rize'de okul servisi park halindeki tıra çarptı. Kaza sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Giriş Tarihi: 07.03.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 10:51
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Rize'de feci kaza! Okul servisi park halinde duran tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
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Rize'de feci kaza! Okul servisi park halinde duran tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
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Rize'de feci kaza! Okul servisi park halinde duran tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
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Rize'de feci kaza! Okul servisi park halinde duran tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
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Rize'de feci kaza! Okul servisi park halinde duran tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var