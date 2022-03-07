Rize'de feci kaza! Okul servisi park halindeki tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Rize'de okul servisi park halindeki tıra çarptı. Kaza sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

AA Giriş Tarihi: 07.03.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 10:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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