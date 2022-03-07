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Haberler Galeri Rize'de feci kaza! Okul servisi park halindeki tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Rize'de feci kaza! Okul servisi park halindeki tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Rize'de okul servisi park halindeki tıra çarptı. Kaza sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

AA
Giriş Tarihi: 07.03.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 10:51
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Rize'de feci kaza! Okul servisi park halinde duran tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Rize’de feci kaza! Okul servisi park halinde duran tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Güneysu'dan Rize'ye öğrenci götüren İsmail Bıyık hakimiyetindeki 53 DR 986 plakalı okul servisi, Portakallık Mahallesi sahil yan yolda park halinde duran 34 TN 6301 plakalı tıra çarptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rize'de feci kaza! Okul servisi park halinde duran tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Rize’de feci kaza! Okul servisi park halinde duran tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kazada 3'ü ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

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Rize'de feci kaza! Okul servisi park halinde duran tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Rize’de feci kaza! Okul servisi park halinde duran tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Rize'de feci kaza! Okul servisi park halinde duran tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Rize’de feci kaza! Okul servisi park halinde duran tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

SERVİS GÖREVLİSİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün annesi Fatma Bıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma Bıyık'ın araçta servis görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

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Rize'de feci kaza! Okul servisi park halinde duran tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Rize’de feci kaza! Okul servisi park halinde duran tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Yaralı öğrencilerden 2'sinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.