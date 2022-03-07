Zimbabveli Johnson Milyoner'de şov yaptı! 50.000 TL'lik soruda...

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Zimbabveli Tinashe Johnson damga vurdu. 50.000 TL'lik soruyu gören Johnson Chinoda, iyi performansıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacılara sorulan tüm sorular ve cevapları...