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Haberler Galeri Zimbabveli Johnson Milyoner'de şov yaptı! 50.000 TL'lik soruda...

Zimbabveli Johnson Milyoner'de şov yaptı! 50.000 TL'lik soruda...

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Zimbabveli Tinashe Johnson damga vurdu. 50.000 TL'lik soruyu gören Johnson Chinoda, iyi performansıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacılara sorulan tüm sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 07.03.2022 01:01 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 01:04
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Zimbabveli Johnson Milyoner’de şov yaptı! 50.000 TL’lik soruda...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara birbirinden ilginç sorular yöneltildi.

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Zimbabveli Johnson Milyoner’de şov yaptı! 50.000 TL’lik soruda...

Zimbabveli Johnson yarışmada gösterdiği başarılı performansla büyük takdir topladı.

İşte Johnson ve diğer yarışmacıların performansları...

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Zimbabveli Johnson Milyoner’de şov yaptı! 50.000 TL’lik soruda...
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Zimbabveli Johnson Milyoner’de şov yaptı! 50.000 TL’lik soruda...
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Zimbabveli Johnson Milyoner’de şov yaptı! 50.000 TL’lik soruda...