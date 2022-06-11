11 Haziran 2022, Cumartesi
Rize’de cani koca dehşeti! Araba jantıyla dövüp, bıçakladığı Özlem hayatını kaybetti
Rize'de inşaat işçiliği yapan 38 yaşındaki Ramazan Dursun'un, otomobil jantı ile darbederek bıçakladığı 32 yaşındaki eşi Özlem Dursun , hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Yaralıyken karısının resimlerini çeken ve 'Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al' diye kayınvalidesine yollayan cani Dursun tutuklandı. Özlem Dursun'un, olay günü KADES'ten yardım istediği, korktuğu için de gelen emniyet güçlerine şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 11.06.2022 19:46 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 19:46
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