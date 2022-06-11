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Rize’de cani koca dehşeti! Araba jantıyla dövüp, bıçakladığı Özlem hayatını kaybetti

Rize'de inşaat işçiliği yapan 38 yaşındaki Ramazan Dursun'un, otomobil jantı ile darbederek bıçakladığı 32 yaşındaki eşi Özlem Dursun , hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Yaralıyken karısının resimlerini çeken ve 'Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al' diye kayınvalidesine yollayan cani Dursun tutuklandı. Özlem Dursun'un, olay günü KADES'ten yardım istediği, korktuğu için de gelen emniyet güçlerine şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11.06.2022 19:46 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 19:46
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Rize’de cani koca dehşeti! Araba jantıyla dövüp, bıçakladığı Özlem hayatını kaybetti

Olay, perşembe akşamı Çarşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, valilikte temizlik görevlisi olan Özlem Dursun, evine gelirken bakkala uğradı. İnşaat işçisi Ramazan Dursun da bu esnada balkondan gördüğü eşine, eve geri dönünce "Telefonla konuşmak için mi bakkala girdin?" diyerek bağırdı.

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Rize’de cani koca dehşeti! Araba jantıyla dövüp, bıçakladığı Özlem hayatını kaybetti

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN GÖZLERİNİN ÖNÜNDE…

Ramazan Dursun, müzik sesi açarak küçük yaştaki 3 çocuğunun gözü önünde, eşini otomobil jantı ile başına vurarak darbetti ve bıçakladı.

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Rize’de cani koca dehşeti! Araba jantıyla dövüp, bıçakladığı Özlem hayatını kaybetti

'KIZINI YARALADIM, BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLİYORUM'

Eşinin yaralı haldeki fotoğraflarını çeken Dursun, 'Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al' yazarak, WhatsApp üzerinden kayınvalidesine gönderdi.

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Rize’de cani koca dehşeti! Araba jantıyla dövüp, bıçakladığı Özlem hayatını kaybetti

KURTARILAMADI

Özlem Dursun'un yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralı kadını ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özlem Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Dursun'un cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sırasında kendisini de yaralayan Ramazan Dursun ise polis tarafından gözaltına alındı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Rize’de cani koca dehşeti! Araba jantıyla dövüp, bıçakladığı Özlem hayatını kaybetti

KADES'DEN YARDIM İSTEMİŞ

Öte yandan Özlem Dursun'un, olay günü Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım istediği ortaya çıktı. Polislerin yanına ulaştığı ancak Dursun'un eşinden korktuğu için şikayetçi olmadığı öğrenildi.