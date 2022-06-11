Rize’de cani koca dehşeti! Araba jantıyla dövüp, bıçakladığı Özlem hayatını kaybetti

KURTARILAMADI

Özlem Dursun'un yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralı kadını ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özlem Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Dursun'un cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sırasında kendisini de yaralayan Ramazan Dursun ise polis tarafından gözaltına alındı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.