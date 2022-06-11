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'Kur'an-ı Kerim'e tekme atılma' videosu infial yaratmıştı! Skandal görüntüler sonrası flaş gelişme

Antalya'nın Serik ilçesinde bir lise öğrencisinin Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından 4 öğrenci disipline sevk edilerek okul hakkında da idari soruşturma başlatılmıştı. Kamuoyunda infial yaratan olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Giriş Tarihi: 11.06.2022 18:13
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’Kur’an-ı Kerim’e tekme atılma’ videosu infial yaratmıştı! Skandal görüntüler sonrası flaş gelişme

Skandal olay, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede yaşandı.

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’Kur’an-ı Kerim’e tekme atılma’ videosu infial yaratmıştı! Skandal görüntüler sonrası flaş gelişme

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir öğrenci Kur-an'ı Kerim'i havaya attı.

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’Kur’an-ı Kerim’e tekme atılma’ videosu infial yaratmıştı! Skandal görüntüler sonrası flaş gelişme

Diğer öğrenci ise Kur-an'ı Kerim'e tekme attı. Bir başka öğrenci ise o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

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’Kur’an-ı Kerim’e tekme atılma’ videosu infial yaratmıştı! Skandal görüntüler sonrası flaş gelişme

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

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’Kur’an-ı Kerim’e tekme atılma’ videosu infial yaratmıştı! Skandal görüntüler sonrası flaş gelişme

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirilerek, 4 öğrenci disipline sevk edilerek okul hakkında da idari soruşturma başlatıldı.