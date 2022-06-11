11 Haziran 2022, Cumartesi
'Kur'an-ı Kerim'e tekme atılma' videosu infial yaratmıştı! Skandal görüntüler sonrası flaş gelişme
Antalya'nın Serik ilçesinde bir lise öğrencisinin Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından 4 öğrenci disipline sevk edilerek okul hakkında da idari soruşturma başlatılmıştı. Kamuoyunda infial yaratan olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
Giriş Tarihi: 11.06.2022 18:13
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