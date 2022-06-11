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Haberler Galeri TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin'in doğum skandalı Türkiye’nin gündemine oturdu! Eski fotoğrafları çıktı

TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin'in doğum skandalı Türkiye’nin gündemine oturdu! Eski fotoğrafları çıktı

Son dakika haberi: TikTok'ta kendisini 9 aydır hamile gibi göstererek geniş bir takipçi kitlesi kazanan ve geçen gün ameliyat masasında kurduğu operasyon mizanseniyle bir bebek doğurduğunu söyleyen Mükremin Gezgin'e tepkiler peş peşe geldi. Mükremin Gezgin ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat başlattı. Büyük bir skandala imza atan Gezgin'in eski fotoğrafları ortaya çıktı. İşte Mükremin'in eski hali…

Giriş Tarihi: 11.06.2022 21:10 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 21:10
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TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin’in doğum skandalı Türkiye’nin gündemine oturdu! Eski fotoğrafları çıktı

Türkiye'nin tepkisini toplayan olay takma hamile karınlığı takan TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin'in kendisine hamile görüntüsü verip, takipçi kitlesini hamile olduğuna inandırma çabasıyla başladı.

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TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin’in doğum skandalı Türkiye’nin gündemine oturdu! Eski fotoğrafları çıktı

9 AY BOYUNCA DEVAM ETTİ

9 ay boyunca sosyal medyadan sözde hamilelik dönemlerini paylaşan Gezgin, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

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TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin’in doğum skandalı Türkiye’nin gündemine oturdu! Eski fotoğrafları çıktı

"BABASI YOK"

TikTok'ta toplamda 1.3 milyon takipçisi bulunan ve toplam beğeni sayısı ise 37.4 milyonu aşan Gezgin, videolarındaki kurgu ve mizansenle, milyonlarca kişinin hamileliğine inanmasını sağladı.

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TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin’in doğum skandalı Türkiye’nin gündemine oturdu! Eski fotoğrafları çıktı

DESTEK MESAJI YAĞDI

Çocuğunun babasız büyüyeceğini açıklayan Gezgin'e milyonlarca destek mesajı yağdı.

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TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin’in doğum skandalı Türkiye’nin gündemine oturdu! Eski fotoğrafları çıktı

PARAYA PARA DEMEDİ

Hamileliğine herkesi inandıran Gezgin sosyal medya platformu üzerinden binlerce lira kazandı.