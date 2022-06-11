TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin'in doğum skandalı Türkiye’nin gündemine oturdu! Eski fotoğrafları çıktı

Son dakika haberi: TikTok'ta kendisini 9 aydır hamile gibi göstererek geniş bir takipçi kitlesi kazanan ve geçen gün ameliyat masasında kurduğu operasyon mizanseniyle bir bebek doğurduğunu söyleyen Mükremin Gezgin'e tepkiler peş peşe geldi. Mükremin Gezgin ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat başlattı. Büyük bir skandala imza atan Gezgin'in eski fotoğrafları ortaya çıktı. İşte Mükremin'in eski hali…

Giriş Tarihi: 11.06.2022 21:10 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 21:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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