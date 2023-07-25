26 Temmuz 2023, Çarşamba
Büyükçekmece'deki bakımevi skandalında şoke eden yeni iddia! Tamer Uzkan: Bir gün önce benim kafama vurdu
İstanbul Büyükçekmece'deki bakımevinde şiddet görüntülerine yansıyan çalışanla ilgili şoke eden yeni iddia ortaya atıldı. Bakımevinden tahliye edilen 70 yaşındaki Tamer Uzkan, "Bir gün önce beni yıkadı. Asıl bizi çekselerdi tam bir infial olurdu. O benim kafama vurdu ben onun kafasına vurdum. O bana sıcak su döküyordu." dedi. 6 yıldır bakımevinde kalan Uzkan, başka bir bakımevine gitmeyi reddederek dün geceyi sokakta geçirdiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 25.07.2023 23:01 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 23:34
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