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Büyükçekmece'deki bakımevi skandalında şoke eden yeni iddia! Tamer Uzkan: Bir gün önce benim kafama vurdu

İstanbul Büyükçekmece'deki bakımevinde şiddet görüntülerine yansıyan çalışanla ilgili şoke eden yeni iddia ortaya atıldı. Bakımevinden tahliye edilen 70 yaşındaki Tamer Uzkan, "Bir gün önce beni yıkadı. Asıl bizi çekselerdi tam bir infial olurdu. O benim kafama vurdu ben onun kafasına vurdum. O bana sıcak su döküyordu." dedi. 6 yıldır bakımevinde kalan Uzkan, başka bir bakımevine gitmeyi reddederek dün geceyi sokakta geçirdiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 25.07.2023 23:01 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 23:34
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Büyükçekmece’deki bakımevi skandalında şoke eden yeni iddia! Tamer Uzkan: Bir gün önce benim kafama vurdu

Sosyal medyada yayılan ve tepkilere neden olan görüntülerde, bakıma muhtaç bir hastaya bakımevi çalışanı Nuri C.'nin şiddet uyguladığı, Melek P.'nin ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken gülüşmeleri duyuluyordu.

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Büyükçekmece’deki bakımevi skandalında şoke eden yeni iddia! Tamer Uzkan: Bir gün önce benim kafama vurdu

Olay sonrası gözaltına alınan Nuri C. ile Melek P., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Bakımevi geçici olarak kapatılırken bakımevinde kalan yaşlı ve engelliler, dün gece çevredeki kurumlara yerleştirildi.

Bazı aileler, yakınlarının kapatılan bakımevinde kalan eşyalarını almaya geldi.

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Büyükçekmece’deki bakımevi skandalında şoke eden yeni iddia! Tamer Uzkan: Bir gün önce benim kafama vurdu

"O BENİM BAŞIMA VURDU BEN ONUN BAŞINA VURDUM"

6 yıldır bakımevinde kalan Tamer Uzkan (70) başka bir bakımevine gitmeyi reddederek dün geceyi sokakta geçirdiğini söyledi.

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Büyükçekmece’deki bakımevi skandalında şoke eden yeni iddia! Tamer Uzkan: Bir gün önce benim kafama vurdu

Bakımevinin kapatılmasına tepki gösteren Tamer Uzkan, "Bakıcılardan biri hastaya şiddet uygulamış, yakalanmış. Aldılar götürdüler. Arkasından bakanlıktan emniyetten Büyükçekmece Emniyet Amirliğinden geldiler. Suçlu zaten ellerinde. Bizi neden cezalandırıyorlar? Kurum bir hata yaptıysa, kuruma ceza kesersin. Buradaki yatalak hastaları, aciz insanları, neden saat 4'e kadar başka kurumlara yerleştiriyorsun? Bize böyle mi sahip çıkıyorsunuz? İlk defa böyle bir şey oluyor. Ben aşağı yukarı 6 senedir oradayım. Böyle bir şey yaşamadık da duymadık da. Bizde çalışan çocuk. Ondan bir gün önce beni yıkadı. Asıl bizi çekselerdi tam bir infial olurdu. O benim kafama vurdu ben onun kafasına vurdum. O bana sıcak su döküyordu. Biz artık burada iç içe aile gibi olduk. Yeni gelen bir kız vardı. O gelmiş çekmiş görüntüyü. Sosyal medyaya gönderdi ondan sonra infial oldu. O işten ayrıldı. İşten ayrıldıktan sonra bu olay ortaya çıkıyor meydana" diye konuştu.

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Büyükçekmece’deki bakımevi skandalında şoke eden yeni iddia! Tamer Uzkan: Bir gün önce benim kafama vurdu

"PARKTA YATTIM"

Tamer Uzkan, başka bir bakımevine gitmek istemediğini dile getirerek, "Niye gideyim? Ben sokakta kalmış biri değilim. Ayaklarımda ödem oluştu. Evde sağlık hizmetleri beni alıp buraya yerleştirdiler. 3 ay sonra iyileştim. Gitmek istedim ama göndermediler. Biz sana alıştık gitme dediler. Ben de onlara alıştım. Ben parkta yattım. Ben yine gitmeyeceğim. Atsınlar bizi sokağa." ifadelerini kullandı.