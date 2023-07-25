Büyükçekmece’deki bakımevi skandalında şoke eden yeni iddia! Tamer Uzkan: Bir gün önce benim kafama vurdu

Bakımevinin kapatılmasına tepki gösteren Tamer Uzkan, "Bakıcılardan biri hastaya şiddet uygulamış, yakalanmış. Aldılar götürdüler. Arkasından bakanlıktan emniyetten Büyükçekmece Emniyet Amirliğinden geldiler. Suçlu zaten ellerinde. Bizi neden cezalandırıyorlar? Kurum bir hata yaptıysa, kuruma ceza kesersin. Buradaki yatalak hastaları, aciz insanları, neden saat 4'e kadar başka kurumlara yerleştiriyorsun? Bize böyle mi sahip çıkıyorsunuz? İlk defa böyle bir şey oluyor. Ben aşağı yukarı 6 senedir oradayım. Böyle bir şey yaşamadık da duymadık da. Bizde çalışan çocuk. Ondan bir gün önce beni yıkadı. Asıl bizi çekselerdi tam bir infial olurdu. O benim kafama vurdu ben onun kafasına vurdum. O bana sıcak su döküyordu. Biz artık burada iç içe aile gibi olduk. Yeni gelen bir kız vardı. O gelmiş çekmiş görüntüyü. Sosyal medyaya gönderdi ondan sonra infial oldu. O işten ayrıldı. İşten ayrıldıktan sonra bu olay ortaya çıkıyor meydana" diye konuştu.