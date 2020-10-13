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BİM aktüel 13 Ekim 2020 kataloğu! BİM'de bu salı neler var? Bakliyat, atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor!
13 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. BİM marketlerin salı kampanyaları arasında çeşit çeşit ürünler bulunuyor. 13 Ekim indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. BİM'de bu hafta bakliyat ve atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor. İşte BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 09:11
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