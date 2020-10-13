BİM aktüel 13 Ekim 2020 kataloğu! BİM'de bu salı neler var? Bakliyat, atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor!

BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. Salı kampanyalarının yer aldığı BİM marketlerde birbirinden muhteşem ürünler bulunuyor. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren ürünler arasında bakliyat çeşitleri yer alıyor. Öte yandan katalogda en çok yer verilen ürünler arasında atıştırmalıklar yer alıyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...