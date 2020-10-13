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Haberler Galeri BİM aktüel 13 Ekim 2020 kataloğu! BİM'de bu salı neler var? Bakliyat, atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor!

BİM aktüel 13 Ekim 2020 kataloğu! BİM'de bu salı neler var? Bakliyat, atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor!

13 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. BİM marketlerin salı kampanyaları arasında çeşit çeşit ürünler bulunuyor. 13 Ekim indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. BİM'de bu hafta bakliyat ve atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor. İşte BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 09:11
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BİM aktüel 13 Ekim 2020 kataloğu! BİM'de bu salı neler var? Bakliyat, atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor!

BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. Salı kampanyalarının yer aldığı BİM marketlerde birbirinden muhteşem ürünler bulunuyor. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren ürünler arasında bakliyat çeşitleri yer alıyor. Öte yandan katalogda en çok yer verilen ürünler arasında atıştırmalıklar yer alıyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM aktüel 13 Ekim 2020 kataloğu! BİM'de bu salı neler var? Bakliyat, atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor!

Beta Demlik Poşet Çay + 700 ml Cam Demlik

• 350x3,2 g

  • 3
  • 17
BİM aktüel 13 Ekim 2020 kataloğu! BİM'de bu salı neler var? Bakliyat, atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor!

Efsane
Buğday Unu

• 10 kg

  • 4
  • 17
BİM aktüel 13 Ekim 2020 kataloğu! BİM'de bu salı neler var? Bakliyat, atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor!

Efsane
Osmancık Pirinç

• 5 kg

  • 5
  • 17
BİM aktüel 13 Ekim 2020 kataloğu! BİM'de bu salı neler var? Bakliyat, atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor!

Yurdum
Domates Salçası

• 4500 g