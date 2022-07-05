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Rıza Bey Apartmanı davasında şoke eden itiraf: Yönetici binanın çürük olduğunu biliyordu

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde 36 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı davasında zanlıların yargılanmasına devam edildi. Davada tanık olarak dinlenen vatandaş, "Mobilyaları apartmanın duvarına dayadığımızda depremde hayatını kaybeden o zamanki yönetici bana, 'Mobilyaları duvara dayama. Bina çürük' dedi." şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 05.07.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 16:50
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Rıza Bey Apartmanı davasında şoke eden itiraf: Yönetici binanın çürük olduğunu biliyordu

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen, 115 kişinin yaşamını yitirdiği, 6,6 şiddetindeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

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Rıza Bey Apartmanı davasında şoke eden itiraf: Yönetici binanın çürük olduğunu biliyordu

20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu, 9 kişi hakkında İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında 2 sanık daha tahliye edildi. Yargılama sürerken sanık avukatlarının şikayetiyle açılan soruşturmanın ardından Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekimi polikliniği sahipleri Arda Hacarlıoğlu ve Onur Yedikara ile daire sahipleri Selma Enseri ve Ender Ensari'nin davalarının da mevcut davayla birleştirildiğini açıkladı. Dosyanın birleşmesinin ardından Rıza Bey Apartmanı davasında sanık sayısı 13'e yükseldi.

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Rıza Bey Apartmanı davasında şoke eden itiraf: Yönetici binanın çürük olduğunu biliyordu

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar mimar Ali Serdar Bayram ve yapı müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve depremzedeler salonda hazır bulundu.

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Rıza Bey Apartmanı davasında şoke eden itiraf: Yönetici binanın çürük olduğunu biliyordu

"BENİM İLGİM YOK SORUMLU MÜTEAHHİT KİMSE ODUR"

Duruşmada tanıklara söz verildi. İlk olarak tutuklu sanık Ali Serdar Bayram'ın imza attığı projede yer aldığı iddia edilen inşaat firmasının o dönemki yönetim kurulu başkanı İ.K.'ye söz verildi. İ.K., "Ali Serdar Bayram, bana göre Türkiye'nin sayılı mimarlarındandır. 1992 yılında bizim şirketten ayrıldı. Projenin statik betonarme işini yapan Tamer P. de aynı yıl ayrıldı. Rıza Bey Apartmanı'nın projesi ise 1993 yılında imzalanmış. O yıllarda proje müellifi aynı zamanda fenni mesul oluyordu. Esas sorumlu olan bir de müteahhit oluyordu. Bugün fenni mesul yerine denetim firmaları var. İnşaatla ilgili her türlü denetim o firmanın sorumluluğunda. Keşke o bina bugünlerde yapılsaydı. Hasan Hüseyin Özkan'ı tanımıyorum. Bu projenin benim ofisimde imzalandığı söyleniyor. Ancak benim ilgim yok. Sorumlu müteahhit kimse odur" dedi.

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Rıza Bey Apartmanı davasında şoke eden itiraf: Yönetici binanın çürük olduğunu biliyordu

"MOBİLYALARI DUVARA DAYAMA BİNA ÇÜRÜK"

İ.K.'nın ardından apartmandaki diş hekimi polikliniğine tadilat yapan K.Ö. tanık olarak dinlendi. Söz konusu dairede her dairede yapılan rutin işlemleri yaptıklarını söyleyen K.Ö., "Boya, mobilya, yer döşeme tadilatı yaptım. Mobilyaları apartmanın duvarına dayadığımızda depremde hayatını kaybeden o zamanki yönetici bana, 'Mobilyaları duvara dayama. Bina çürük' dedi. Yönetici bana inşaat mühendisi olduğunu söylemişti ve binanın çürük olduğunu biliyordu. Cenazesinde yeğenleri, 'Binanın çürük olduğunu biliyordun. Neden başka yere taşınmadın?' diye ağlıyordu" ifadelerini kullandı.