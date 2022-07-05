05 Temmuz 2022, Salı
Rıza Bey Apartmanı davasında şoke eden itiraf: Yönetici binanın çürük olduğunu biliyordu
İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde 36 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı davasında zanlıların yargılanmasına devam edildi. Davada tanık olarak dinlenen vatandaş, "Mobilyaları apartmanın duvarına dayadığımızda depremde hayatını kaybeden o zamanki yönetici bana, 'Mobilyaları duvara dayama. Bina çürük' dedi." şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 05.07.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 16:50
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