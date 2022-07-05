Paylaşım rekoru kıran görüntüler! Genç kadın ayı saldırısından böyle kurtuldu🐻

Sosyal medyada dolaşan bir görüntü, seyredenlerin kanını dondurdu. Doğada yürüyüşe çıkan 3 genç kadın, aniden ayı ile karşı karşıya kaldı. Her an saldırı riskine karşı oldukça akıllı hareket eden kadınlar oldukları yerde kıpırdamadan durdular. Yanlarına yaklaşan ayı bir müddet kadınları koklayıp yanlarında durduktan sonra oradan uzaklaştı. O anlar seyredenlerin adeta kalbini sıkıştırırken, video sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.