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Paylaşım rekoru kıran görüntüler! Genç kadın ayı saldırısından böyle kurtuldu🐻

Sosyal medyada dolaşan bir görüntü, seyredenlerin kanını dondurdu. Doğada yürüyüşe çıkan 3 genç kadın, aniden ayı ile karşı karşıya kaldı. Her an saldırı riskine karşı oldukça akıllı hareket eden kadınlar oldukları yerde kıpırdamadan durdular. Yanlarına yaklaşan ayı bir müddet kadınları koklayıp yanlarında durduktan sonra oradan uzaklaştı. O anlar seyredenlerin adeta kalbini sıkıştırırken, video sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Giriş Tarihi: 05.07.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 16:21
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Paylaşım rekoru kıran görüntüler! Genç kadın ayı saldırısından böyle kurtuldu🐻

Ayı saldırılarına karşı nasıl hareket etmek gerektiğini net bir şekilde gözler önüne video görüntüsü, sosyal medyanın gündemine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Paylaşım rekoru kıran görüntüler! Genç kadın ayı saldırısından böyle kurtuldu🐻

DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE ÇIKMIŞLARDI…

Ne zaman ve nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde, doğada yürüyüş yapan 3 kadın arkadaş görülüyor.

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Paylaşım rekoru kıran görüntüler! Genç kadın ayı saldırısından böyle kurtuldu🐻

AYIDAN BÖYLE KURTULDULAR

3 kadın, doğada yürüdükleri sırada yanlarına yaklaşan bir ayının olduğunu fark ediyor.

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Paylaşım rekoru kıran görüntüler! Genç kadın ayı saldırısından böyle kurtuldu🐻

SOĞUKKANLILIKLARINI KORUDULAR

Hiç paniğe kapılmayan kadınlar, kıpırdamadan oldukları yerde duruyor.

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Paylaşım rekoru kıran görüntüler! Genç kadın ayı saldırısından böyle kurtuldu🐻

AYAĞA KALKTI GENÇ KADINA YAKLAŞTI VE…

Ayı da kadınlardan birine yaklaşıp koklamaya başlarken, kadınlar kıpırdamayınca bir süre sonra bölgeden uzaklaşıyor.