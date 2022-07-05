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Bolu’da kızgın yağ üzerine sıçrayan kadın yanarak öldü! ‘İmdat’ çağrıları yürek yaktı

Bolu'da, yemek yaptığı esnada tavadaki kızgın yağların üzerine sıçradığı 68 yaşındaki epilepsi hastası kadın sürünerek çıktığı evinin önünde feci şekilde can verdi. Talihsiz kadına yardım eden esnaf, "Trafik anında araç geçiyordu. Onların 'imdat, yardım edin' demesi üzerine elimizde su bidonlarıyla koştuk. Üzerine döktük ama iş işten geçmişti." sözleriyle o anları anlattı.

Giriş Tarihi: 05.07.2022 18:28 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 18:28
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Bolu’da kızgın yağ üzerine sıçrayan kadın yanarak öldü! ‘İmdat’ çağrıları yürek yaktı

Olay, saat 16.30 sularında Aktaş Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eşiyle beraber yaşayan 68 yaşındaki epilepsi hastası Şükran Emre tüpün üzerine koyduğu tavada yemek yaptığı esnada üzerine sıçrayan kızgın yağlar elbiselerinde alevler çıkardı.

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Bolu’da kızgın yağ üzerine sıçrayan kadın yanarak öldü! ‘İmdat’ çağrıları yürek yaktı

KISA SÜREDE TÜM VÜCUDUNU SARDI

Kısa sürede bütün vücudunu saran alevlerden kurtulamayan Emre, sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı.

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Bolu’da kızgın yağ üzerine sıçrayan kadın yanarak öldü! ‘İmdat’ çağrıları yürek yaktı

ESNAFLAR BİDON KAPIP YANINAK KOŞTU

Elbiseleri yanan kadını gören sürücülerin "imdat" çağrısı üzerine sokak üzerinde bulunan esnaflar su bidonlarıyla Şükran Emre'nin elbiselerindeki alevleri söndürdü.

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Bolu’da kızgın yağ üzerine sıçrayan kadın yanarak öldü! ‘İmdat’ çağrıları yürek yaktı

HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Şükran Emre'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Bolu’da kızgın yağ üzerine sıçrayan kadın yanarak öldü! ‘İmdat’ çağrıları yürek yaktı

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Şükran Emre'nin hayatını kaybettiği belirlendi.