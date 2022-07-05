Bolu’da kızgın yağ üzerine sıçrayan kadın yanarak öldü! ‘İmdat’ çağrıları yürek yaktı

Bolu'da, yemek yaptığı esnada tavadaki kızgın yağların üzerine sıçradığı 68 yaşındaki epilepsi hastası kadın sürünerek çıktığı evinin önünde feci şekilde can verdi. Talihsiz kadına yardım eden esnaf, "Trafik anında araç geçiyordu. Onların 'imdat, yardım edin' demesi üzerine elimizde su bidonlarıyla koştuk. Üzerine döktük ama iş işten geçmişti." sözleriyle o anları anlattı.

Giriş Tarihi: 05.07.2022 18:28 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 18:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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