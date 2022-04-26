HaberlerGaleriMüge Anlı Fransa'dan gelen Benoit Murat'ı annesine kavuşturdu! 34 yıllık hasret canlı yayında son buldu
Müge Anlı Fransa'dan gelen Benoit Murat'ı annesine kavuşturdu! 34 yıllık hasret canlı yayında son buldu
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 34 yıllık hasret son buldu! 1988 yılında Ankara'dan Fransa'ya evlatlık verilen Benoit Murat, hiç görmediği biyolojik annesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 5 dakika içinde bulduğu annesiyle bugün canlı yayında buluştu. 34 yıl sonra gerçekleşen kavuşma izleyiciyi mutluluk gözyaşlarına boğdu.
Giriş Tarihi: 26.04.2022 12:57Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 13:17