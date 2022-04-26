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Haberler Galeri Müge Anlı Fransa'dan gelen Benoit Murat'ı annesine kavuşturdu! 34 yıllık hasret canlı yayında son buldu

Müge Anlı Fransa'dan gelen Benoit Murat'ı annesine kavuşturdu! 34 yıllık hasret canlı yayında son buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 34 yıllık hasret son buldu! 1988 yılında Ankara'dan Fransa'ya evlatlık verilen Benoit Murat, hiç görmediği biyolojik annesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 5 dakika içinde bulduğu annesiyle bugün canlı yayında buluştu. 34 yıl sonra gerçekleşen kavuşma izleyiciyi mutluluk gözyaşlarına boğdu.

Giriş Tarihi: 26.04.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 13:17
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Müge Anlı Fransa’dan gelen Benoit Murat’ı annesine kavuşturdu! 34 yıllık hasret canlı yayında son buldu

Fransa'dan gelen Benoit Murat'ın anne özlemi 34 yıl sonra Müge Anlı'da son buldu!

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Müge Anlı Fransa’dan gelen Benoit Murat’ı annesine kavuşturdu! 34 yıllık hasret canlı yayında son buldu

Henüz 6 aylıkken Ankara'da Fransız bir aileye evlatlık verilen 34 yaşındaki Benoit Murat, biyolojik annesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı Fransa’dan gelen Benoit Murat’ı annesine kavuşturdu! 34 yıllık hasret canlı yayında son buldu

Annesinin adının Menevşe, babasının adının Şahin olduğunu öğrenen Benoit Murat, yayına çıkmasından 5 dakika sonra ailesine ulaştı.

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Müge Anlı Fransa’dan gelen Benoit Murat’ı annesine kavuşturdu! 34 yıllık hasret canlı yayında son buldu

Önce Müge Anlı canlı yayınına Benoit Murat'ın dayısı olduğunu ifade eden kişi bağlandı bahsi geçen kişinin kız kardeşi olduğunu ifade etti. Ardından Murat'tan DNA testi istediğini söyleyen dayı olarak bilinen kişi, kardeşinin oğlu olmadığını Murat'ın aslında kardeşinin iş yerinde çalışan kişinin oğlu olduğunu ifade etti.

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Müge Anlı Fransa’dan gelen Benoit Murat’ı annesine kavuşturdu! 34 yıllık hasret canlı yayında son buldu

Programa bağlanan Benoit'in dayısı Ahmet Poyraz, "Biz de Murat'ı arıyorduk yurt dışında olduğu için bulamıyorduk. Yeğenim olduğunu ben de nüfus müdürlüğünden öğrendim. Çocuğu kardeşime sordum. Kız kardeşim bana 'Bu bebek yanında çalıştığım kadının çocuğu. Çocuğu bana verdi. Ben de nüfusuma aldım. Daha sonra evlatlık verdim' dedi. DNA testi yaptıralım. Çocuğum kız kardeşime ait olup olmadığı belli olur" dedi.