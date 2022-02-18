Restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nin açılış tarihini duyurdu

Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Ersoy, Boğazı'n incisi Kız Kulesi'nin 2022 Nisan ayında tamamlanacağını belirtti. Restorasyon çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 18.02.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 13:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL