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Haberler Galeri Restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nin açılış tarihini duyurdu

Restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nin açılış tarihini duyurdu

Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Ersoy, Boğazı'n incisi Kız Kulesi'nin 2022 Nisan ayında tamamlanacağını belirtti. Restorasyon çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 18.02.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 13:55
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Restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi’nin açılış tarihini duyurdu

İstanbul'un simge yapılarından olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl Eylül ayında başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi’nin açılış tarihini duyurdu

Restorasyon çalışmalarının son sürat devam ettiği Kız Kulesi'nin yeni görünümüne 2022 yılı Nisan ayı içerisinde kavuşması bekleniyor.

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Restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi’nin açılış tarihini duyurdu

Restorasyon çalışmaları kapsamında; Kız Kulesi'nin avlusu üzerindeki çatının kaldırılma aşamasında ve özgün dendanlar ve seğirdim (beden ve burçlar üzerindeki kısım) yollarının ortaya çıktığı görülüyor.

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Restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi’nin açılış tarihini duyurdu

Öte yandan avlu ve dışarıdaki zeminlerin tarihi kayıtlarda tespit edilen özgün malzemesine kavuşturulduğu kubbenin karbon liflerle güçlendirilmesi gibi teknik detayların çalışma aşamasında olduğu görüldü.

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Restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi’nin açılış tarihini duyurdu

Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarının son hali havadan dron ile görüntülendi.