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Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Miraç gecesi ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? İslam peygamberi Hz. Muhammed'in Allah katına yükseldiği Recep ayının 27. gecesi Müslümanlar tarafından huşu içinde karşılanacak. Mübarek günleri ibadetlerle ve dualarla geçiren vatandaşlar, 2022 yılında Miraç Kandili'nin hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Miraç gecesi ayın kaçında idrak edilecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022 11:10
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Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Miraç gecesi ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi

Mübarek üç aylar Yüce Allah tarafından insanlığa verilmiş büyük fırsattır. Bu fırsatları iyi değerlendirmek isteyen vatandaşlar, yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili'nin takvimini merak ediyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in miraca yükselişinin sene-i devriyesi için Müslümanlar hazırlık içinde. Hicretten 17 ay önce gerçekleşen Miraç olayı, Resulullah'ın (sav) Kur'an-ı Kerim'den sonra en büyük mucizesidir. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Miraç gecesi ayın kaçında idrak edilecek? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Miraç gecesi ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2022 yılında Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

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Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Miraç gecesi ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi

MİRAÇ GECESİ NE OLDU?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

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Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Miraç gecesi ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi

ALLAH, HAZRETİ MUHAMMED'E AHLAK VE FAZİLET DÜSTURLARINI BİLDİRDİ

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyedildi.

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Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Miraç gecesi ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor.