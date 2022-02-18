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Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Miraç gecesi ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi
Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? İslam peygamberi Hz. Muhammed'in Allah katına yükseldiği Recep ayının 27. gecesi Müslümanlar tarafından huşu içinde karşılanacak. Mübarek günleri ibadetlerle ve dualarla geçiren vatandaşlar, 2022 yılında Miraç Kandili'nin hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Miraç gecesi ayın kaçında idrak edilecek?