İstanbul'da akılalmaz olay! "Karım çığlık atınca..."

Otomobilin alarmının devreye girmesiyle de 2 defa hırsızlıkları teşebbüste kaldı. Toyic'in iddiasına göre, hırsızların komşusunun da evine girip, 11 bin lira çaldı. Sokakta 1 sene içinde çok fazla hırsızlık yaşandığını ileri süren Toyic, yetkililerden yardım istedi.