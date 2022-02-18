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İstanbul'da akılalmaz olay! "Karım çığlık atınca..."

Bahçelievler'de yaşayan Muzaffer Toyic'in aracının camını 3 kere hırsızlar kırdı, 1 kere de gösterge ekranını çaldılar. Hırsızlar, Toyic'in evine de 3 kere girmeye çalıştılar. Toyic'in evine sürekli gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Son hırsızlık girişimi anlatan Muzaffer Toyic, "Eşim yabancı birisi olduğunu fark edince, çığlığı basıyor. Eşim çığlık atınca hırsızlar kaçıyor. Kaçarken silahını tutarak kaçıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 18.02.2022 13:38 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 13:38
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İstanbul’da akılalmaz olay! Karım çığlık atınca...

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Hare Sokak'ta oturan Muzaffer Toyic'in evine 3 kere girmeye çalışırken, 3 kere camını kırdıkları otomobilinin 1 kere de 28 bin 500 liralık gösterge ekranını çaldılar.

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İstanbul’da akılalmaz olay! Karım çığlık atınca...

Otomobilin alarmının devreye girmesiyle de 2 defa hırsızlıkları teşebbüste kaldı. Toyic'in iddiasına göre, hırsızların komşusunun da evine girip, 11 bin lira çaldı. Sokakta 1 sene içinde çok fazla hırsızlık yaşandığını ileri süren Toyic, yetkililerden yardım istedi.

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İstanbul’da akılalmaz olay! Karım çığlık atınca...

"1 SENEDE 3 KERE ARABAMA 3 KERE EVİME GİRDİLER"

Muzaffer Toyic, "Yaklaşık bir senedir 3 kere arabamıza girdiler. 3 kere de evimize girdiler. 6 ay önce arabamıza girdiklerinde sol taraftan camı kırıp, içeri girip, hayalet ekranı söküp aldılar.

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İstanbul’da akılalmaz olay! Karım çığlık atınca...

Kişisel eşyalarımı da çaldılar. O zaman alarm taktırmamıştım. Alarm taktırınca tekrar geldiler, sağ camı patlattılar. Geçen cumartesi günü de tekrardan sol camı patlattılar.

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İstanbul’da akılalmaz olay! Karım çığlık atınca...

Hayalet ekran o zaman 28 bin 500 liraydı, camla birlikte toplam 40-50 bin liraya yakın zarar verdi aracıma. Alarmı taktırınca camları patlattılar onları kasko yaptı. Camı patlatıyorlar alarm ötünce kaçıyorlar" dedi.