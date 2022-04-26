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RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI: En yeni, farklı, görülmemiş Kadir Gecesi kutlama mesajları...

Kadir gecesinde sevdiklerine kutlama mesajları yollamak isteyenler araştırmalarını sıklaştırdı. Resimli, uzun, kısa, anlamlı, dualı ve ayetli pek çok seçenek sizler için bir arada yer alıyor. Ramazan ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde Kadir Gecesi de artık çok yaklaştı. Milyonlarda müslüman Kadir Gecesi'ni merak ediyor. Peki, en yeni, farklı, görülmemiş Kadir Gecesi kutlama mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022 21:28 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 21:28
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RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI: En yeni, farklı, görülmemiş Kadir Gecesi kutlama mesajları...

Kadir gecesi resimli mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının 27.gecesi idrak edilen bu dini gecenin anlam ve önemi merak ediliyor. Her sene olduğu gibi bu senede bol bol ibadet ve dualarda geçecek olan gecede insanların kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır. İşte, en yeni, farklı, görülmemiş Kadir Gecesi kutlama mesajları...

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RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI: En yeni, farklı, görülmemiş Kadir Gecesi kutlama mesajları...

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir."(Kadir Suresi 1-5)

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RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI: En yeni, farklı, görülmemiş Kadir Gecesi kutlama mesajları...

Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet. Kadir geceniz mübarek olsun.

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RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI: En yeni, farklı, görülmemiş Kadir Gecesi kutlama mesajları...

Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Kadir, 1) Kadir geceniz mübarek olsun.

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RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI: En yeni, farklı, görülmemiş Kadir Gecesi kutlama mesajları...

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Kadir geceniz mübarek olsun.