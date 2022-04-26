26 Nisan 2022, Salı
RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI: En yeni, farklı, görülmemiş Kadir Gecesi kutlama mesajları...
Kadir gecesinde sevdiklerine kutlama mesajları yollamak isteyenler araştırmalarını sıklaştırdı. Resimli, uzun, kısa, anlamlı, dualı ve ayetli pek çok seçenek sizler için bir arada yer alıyor. Ramazan ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde Kadir Gecesi de artık çok yaklaştı. Milyonlarda müslüman Kadir Gecesi'ni merak ediyor. Peki, en yeni, farklı, görülmemiş Kadir Gecesi kutlama mesajları...
Giriş Tarihi: 26.04.2022 21:28 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 21:28
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