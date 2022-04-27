Terörün yıktığı Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi devlet tarafından ayağa kaldırıldı

Diyarbakır'da Hendek Olayları sırasında büyük zarar gören Ortadoğu'nun en büyük Ermeni kilisesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından 30 milyon lira harcanarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ibadete hazır hale getirildi. Bayramdan sonra yapılacak olan açılışa Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yanı sıra yurt dışından ve Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşların da katılması bekleniyor.

Sabah Giriş Tarihi: 27.04.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 08:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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