27 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Terörün yıktığı Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi devlet tarafından ayağa kaldırıldı

Terörün yıktığı Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi devlet tarafından ayağa kaldırıldı

Diyarbakır'da Hendek Olayları sırasında büyük zarar gören Ortadoğu'nun en büyük Ermeni kilisesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından 30 milyon lira harcanarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ibadete hazır hale getirildi. Bayramdan sonra yapılacak olan açılışa Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yanı sıra yurt dışından ve Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşların da katılması bekleniyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 27.04.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 08:59
  • 1
  • 12
Terörün yıktığı Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi devlet tarafından ayağa kaldırıldı
Diyarbakır'da yaklaşık 7 yıl önce terör örgütü tarafından Sur'da açılan hendeklerden dolayı büyük oranda zarar gören ibadethaneler arasında yer alan tarihi kiliseler onarıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Terörün yıktığı Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi devlet tarafından ayağa kaldırıldı
Çevresine döşenen tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu camilerle birlikte Ortadoğu'nun en büyük Ermeni kilisesi olan yaklaşık 650 yıllık Surp Gragos ile yaklaşık 400 yıllık Mat Patyum Keldani kilisesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 'Sur İhya Projesi" kapsamında yeniden onarıldı.
  • 3
  • 12
Terörün yıktığı Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi devlet tarafından ayağa kaldırıldı
Patlayıcılar nedeniyle isabet eden şarapnel parçaları ve patlama sırasında kısmen ağır hasar gören tarihi öneme sahip kiliseler, aslına uygun olarak yapılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden ibadete hazır hale getirildi.
  • 4
  • 12
Terörün yıktığı Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi devlet tarafından ayağa kaldırıldı
Kiliselerin açılışı 7 Mayıs günü Ermeni cemaati ile Keldani cemaatine mensup vatandaşların da katılımıyla açılışının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Açılışa, yurt dışından da katılımların olması bekleniyor.
  • 5
  • 12
Terörün yıktığı Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi devlet tarafından ayağa kaldırıldı
SABAH'a konuşan Sur Kaymakamı/Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi, Sur'da hendek terörü döneminde teröristlerin tarihi ilçedeki tüm ibadethanelere büyük bir zarar verdiğini söyledi.