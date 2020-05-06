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Haberler Galeri Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir? Koronavirüs tedavisinde Remdesivir ve TR-C 19 etkili mi?

Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir? Koronavirüs tedavisinde Remdesivir ve TR-C 19 etkili mi?

Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir? sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Remdesivir ve TR-C 19 ilacı ile ilgili merak edilen soruların yanıtladı. Kovid-19 hastalarına umut olacak ilaç 'TR-C 19' ruhsat aşamasında olduğu aktarılırken, Remdesivir'in 400 hasta için temin edildiği önümüzdeki günlerde kullanmak için planlanan bir ilaç olduğu açıklandı. Peki, Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir?

Giriş Tarihi: 06.05.2020 19:23 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 19:29
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Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir? Koronavirüs tedavisinde Remdesivir ve TR-C 19 etkili mi?

Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Remdesivir ve TR-C 19 ilacı ile ilgili merak edilenler açıkladı. Geçtiğimiz günlerde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ve VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ iş birliği ile geliştirilen "TR-C 19" isimli ilacın, aktif Kovid-19 hastaları için umut olduğu bildirilmişti. Peki, Remdesivir ve TR-C 19 nedir? İşte cevaplar...

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Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir? Koronavirüs tedavisinde Remdesivir ve TR-C 19 etkili mi?

BAKAN KOCA'DAN REMDESIVIR VE TR-C 19 AÇIKLAMASI

Remdesivir'in Türkiye'deki kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Remdesivir antiviral bir ilaç. 400 hasta için temin etmiştik. Önümüzdeki günler kullanmayı planladığımız bir ilaç. Sonuçlarıyla ilgili durumu aktarmış olacağız.

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Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir? Koronavirüs tedavisinde Remdesivir ve TR-C 19 etkili mi?

TR-C 19 ilacının ise araştırma aşamasında olduklarını belirten Bakan Koca, "Şimdi ruhsatlandırma safhasında olmadığını biliyoruz. Araştırmaların önünü açan, destek sağlama noktasında gayret içindeyiz. Bu ilaçla ilgili araştırma safhasında olduğumuzu biliyoruz. Klinik araştırma safhasına geldiğini biliyoruz. Bununla ilgili müracaatın olmadığını, klinik safhasından sonra ruhsat safhasına gelecektir" diye konuştu.

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Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir? Koronavirüs tedavisinde Remdesivir ve TR-C 19 etkili mi?

REMDESİVİR NEDİR?

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ile Marburg virüsü enfeksiyon tedavisi için geliştirilmiş ilacın daha sonra aralarında respiratuvar sinsitiyal virüsü, Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve koronavirüslerin de (MERS ve SARS virüsleri dahil) yer aldığı diğer tek sarmallı RNA virüslerine karşı antivirütik aktivite gösterebildikleri bulunmuştur.

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Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir? Koronavirüs tedavisinde Remdesivir ve TR-C 19 etkili mi?

Remdesivir ilacı SARS-CoV-2 ile Nipah ve Hendra virüs enfeksiyonlarında kullanımı için araştırma altındadır. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı başarı göstermiş oldğundan ötürü Gilead, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı Amerika'da doktorlara ilacı sunmakta, Çin'e ise şiddetli semptomları olan veya olmayan enfekte bireylerin tedavisinde ilacın etkinliğini araştıran çalışmaların yürütülmesi için maddeyi sağlamaktadır.