Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir? Koronavirüs tedavisinde Remdesivir ve TR-C 19 etkili mi?

Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir? sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Remdesivir ve TR-C 19 ilacı ile ilgili merak edilen soruların yanıtladı. Kovid-19 hastalarına umut olacak ilaç 'TR-C 19' ruhsat aşamasında olduğu aktarılırken, Remdesivir'in 400 hasta için temin edildiği önümüzdeki günlerde kullanmak için planlanan bir ilaç olduğu açıklandı. Peki, Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir?

Giriş Tarihi: 06.05.2020 19:23 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 19:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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