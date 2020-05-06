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Anneler Günü notları, mesajları, şiirleri! En güzel Anneler Günü'ne özel hediye örnekleri! 2020 Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü mesajları ve şiirleri son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. En değerli varlıklarımız olan annelerimizi onurlandırmak adına kutlanan Anneler Günü'ne sayılı günler kaldı. Bu özel gün için hediye hazırlığında olan vatandaşlar, hediyelerin arasına eklemek için mesaj ve şiir araştırmaya başladılar. Peki, 2020 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediyeleri neler? İşte Anneler Günü notları, mesajları ve şiirleri...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 17:34
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Anneler Günü notları, mesajları, şiirleri! En güzel Anneler Günü'ne özel hediye örnekleri! 2020 Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü hediyeleri neler? Anneler Günü ne zaman? Hayatlarına çocuklarına adayan, bizlere doğru yolu göstermek için hiç sıkılmadan çaba sarf eden annelerimizi onurlandırmak adına kutladığımız Anneler Günü'ne sayılı günler kaldı. Bu özel gün için hediye arayışında olan vatandaşların işlerini kolaylaştırmak adına hediye örneklerini sayfamızda derledik. Peki, 2020 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediyeleri neler? İşte Anneler Günü notları, mesajları ve şiirleri...

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Anneler Günü notları, mesajları, şiirleri! En güzel Anneler Günü'ne özel hediye örnekleri! 2020 Anneler Günü ne zaman?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. 2020 yılında Anneler Günü 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

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Anneler Günü notları, mesajları, şiirleri! En güzel Anneler Günü'ne özel hediye örnekleri! 2020 Anneler Günü ne zaman?

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ NOTLARI VE MESAJLARI

Özel günlerin en özeli bugün Anneler günü. Ama anneciğim benim için her gün anneler günü.

365 günün hepsi senin olsun bugün her şey gönlünce olsun. Anneler günün kutlu olsun.

Canım annem, yüreğimin en nadide köşesi her zaman senindir. Anneler günün kutlu olsun.

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Anneler Günü notları, mesajları, şiirleri! En güzel Anneler Günü'ne özel hediye örnekleri! 2020 Anneler Günü ne zaman?

Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Yıllarca yanımda oldun nice yıllar daha da olursun inşallah. Seni çok seviyorum, ellerinden öpüyorum.

Sadece yılın bir günü değil benim için her gün anneler günü. Anneciğim sıcacık sevginle büyüttün beni bugünlere getirdin. Sana müteşekkirim anneler günün kutlu olsun.

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Anneler Günü notları, mesajları, şiirleri! En güzel Anneler Günü'ne özel hediye örnekleri! 2020 Anneler Günü ne zaman?

Annem benim. Var mı senin gibisi. Benim için yaptığın her şey, katlandığın tüm cefalar için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum, anneler günün kutlu olsun.

Anne sevgisi gibi yoktur. Anneciğim sen beni karşılıksız sevdin, büyüttün, yetiştirdin. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Ellerinden öper Anneler gününü kutlarım.