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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri "Allah tevbe edenleri sever" Berat Kandili'nde nasıl tövbe edilir? Tövbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı "Allah tevbe edenleri sever" Berat Kandili'nde nasıl tövbe edilir? Tövbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı Berat Kandili'nde nasıl tövbe edilir? Sonsuz rahmeti, sınırsız affı olan Yüce Allah, "De ki: 'Ey kendi aleyhlerine günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah dilerse bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." ayet-i ile Müminlere müjde vermiştir. Günahların bağışlandığı gün olarak bilinen Berat Kandili'nde nasıl tövbe edileceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Berat Kandili'nde nasıl tövbe edilir? İşte Tövbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı... Giriş Tarihi: 27.03.2021 13:49
Tövbe istiğfar duası nasıl okunur? Berat Kandili'nde nasıl tövbe edilir? Müslümanlar, af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan Berat gecesine ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyor. Berat, suçtan cezadan hastalıktan kurtulmak affedilmek manalarına geliyor. Berat gecesi, duaların kabul edildiği, Allah Teâlâ'nın rahmet ve mağfiretinin bol bol tecelli ettiği, tövbe ve istiğfarda bulundukları takdirde, Müslümanların ilahi rahmete nail olup affedileceklerinin müjdelendiği müstesna bir gecedir. Peki, Berat Kandili'nde nasıl tövbe edilir? İşte Tövbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hz. Âişe bir gece uyanmış, Resûl-i Ekrem (s.a.s)'i yanında göremeyince dışarı çıkıp aramaya koyulmuştu. Nihayetinde onu Baki mezarlığında, başını göğe kaldırmış, dua eder vaziyette bulmuştu. Hz. Muhammed (s.a.s), hem Hz. Âişe'nin merakını gidermek hem de Allah'ın rahmetinin bu gece ne kadar geniş olduğunu anlatmak için şöyle buyurmuştu:
"Şaban ayının yarısına denk gelen bu gece, Allahdünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının yünlerindendaha fazla sayıda insanı affeder."
Kur'an-ı Kerim'de, ebedi kurtuluş beratını alanların ahiretteki durumu şöyle anlatılır:
"İşte o vakit, kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, 'Alın kitabımı okuyun; Doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum.' Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir; yüce bir cennettedir."
Hz. Muhammed, Müminlere şu tavsiyede bulunmaktadır:
"Şâban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Gündüzünde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ dünyaya rahmet nazarı ile bakar ve fecir oluncaya kadar şöyle buyurur: 'Benden af dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım! Sıkıntıya uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim!...'" TÖVBE NEDİR, NASIL EDİLİR?
Tövbe, günah işleyen insanın kurtuluş ve Allah'a sığınma kapısıdır. Bu kapıya muhtaç olmayan hiçbir insan yoktur. Tövbe etmek, hem Allah ve Peygambere itaattir hem de günahlardan kurtuluştur. Tövbe etmeyen insan kendisine zulmetmiş olur.