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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Regaip Kandili'nde hangi zirkirler ve tesbihler çekilir? Regaip Kandili ile ilgili ayet ve hadisler... Regaip Kandili'nde hangi zirkirler ve tesbihler çekilir? Regaip Kandili ile ilgili ayet ve hadisler...
Regaip Kandili'nde hangi zirkirler ve tesbihler çekilir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 18 Şubat bugün Regaip Kandili idrak edilecek. Müslüman alemi için önemli olan bu günde, ibadetler ve dualar ederek geçecek. Günün en önemli konusu Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler olmaktadır. İşte, Regaip Kandili'nde hangi zirkirler ve tesbihler çekilir? Regaip Kandili ile ilgili ayet ve hadisler...
Giriş Tarihi: 18.02.2021 18:00
Regaip Kandili'nde hangi zirkirler ve tesbihler çekilir? Regaip Kandili ile ilgili ayet ve hadisler araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam Alemi için büyük önem taşıyan Üç Aylar'ın ilk kandili Regaip Kandili bu akşam idrak edilecek. Bu bakımdan Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler konusu sorgulananlar arasında yerini alıyor. İşte, Regaip Kandili'nde hangi zirkirler ve tesbihler çekilir? Regaip Kandili ile ilgili ayet ve hadisler...
GALERİ DEVAM EDİYOR REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ ZİKİRLER ÇEKİLİR?
Bugün 18 Şubat 2021 Regaip Kandili idrak ediliyor. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan üç ayların ilk kandilinde dualar edilecek, ibadetler yerine getirilecek. Yapılacak olan ibadetlerden bir tanesi de Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler olacak…
REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim
REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.
Kur'an-ı Kerim okunmalı
Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
Allah rızası için namaz kılmalı
Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı
Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli
Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı
Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli