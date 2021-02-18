Regaip Kandili'nde hangi zirkirler ve tesbihler çekilir? Regaip Kandili ile ilgili ayet ve hadisler araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam Alemi için büyük önem taşıyan Üç Aylar'ın ilk kandili Regaip Kandili bu akşam idrak edilecek. Bu bakımdan Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler konusu sorgulananlar arasında yerini alıyor. İşte, Regaip Kandili'nde hangi zirkirler ve tesbihler çekilir? Regaip Kandili ile ilgili ayet ve hadisler...