Regaib gecesi yurt genelinde idrak edildi

Mübarek 3 ayların müjdecisi olan Regaib gecesi tüm yurtta coşkuyla idrak edildi. İslam dünyasında yılın en kutsal ayları olarak kabul edilen üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili, tüm yurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek coşkuyla idrak edildi. 7'den 70'e camide buluşan herkes ellerini semaya açıp dua etti.