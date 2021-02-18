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Bugün kandil mi? 18 Şubat Perşembe gecesi ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?
Bugün kandil mi? İslam alemi açısından büyük öneme sahip üç aylar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, bu yıl idrak edilecek olan kandillerin hangi günlere denk geldiği belli oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından vatandaşlar 'bugün kandil mi?' sorusuna yanıt aramaya başladılar. Peki, bugün kandil mi? 18 Şubat Perşembe gecesi ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.02.2021 11:56
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