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Haberler Galeri Bugün kandil mi? 18 Şubat Perşembe gecesi ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

Bugün kandil mi? 18 Şubat Perşembe gecesi ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

Bugün kandil mi? İslam alemi açısından büyük öneme sahip üç aylar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, bu yıl idrak edilecek olan kandillerin hangi günlere denk geldiği belli oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından vatandaşlar 'bugün kandil mi?' sorusuna yanıt aramaya başladılar. Peki, bugün kandil mi? 18 Şubat Perşembe gecesi ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.02.2021 11:56
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Bugün kandil mi? 18 Şubat Perşembe gecesi ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

18 Ağustos Perşembe bugün kandil mi? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı dini günler takvimi yayımlanmış ve bu yıla ilişkin kandil günleri belli olmuştu. Sosyal medyada üç aylar ile ilgili paylaşımların yapılmasının ardından bugün kandil olup olmadığı konusunda araştırmalar hızlandı. Diyanet'in takvimine göre, merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün kandil mi? 18 Şubat Perşembe gecesi ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte merak edilenler...

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Bugün kandil mi? 18 Şubat Perşembe gecesi ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

BUGÜN KANDİL Mİ? (18 ŞUBAT PERŞEMBE)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgiye göre, 18 Şubat 2021 Perşembe yani bugün Regaip Kandili idrak edilecek.

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Bugün kandil mi? 18 Şubat Perşembe gecesi ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

2021 KANDİL GÜNLERİ

Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

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Bugün kandil mi? 18 Şubat Perşembe gecesi ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

REGAİB KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…

İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O'nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.

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Bugün kandil mi? 18 Şubat Perşembe gecesi ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

REGAİB KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?

Regaip rağbet manasına gelen bir kelime olup, zahiren Hz. Muhammed s.a.v efendimizin ana rahmine düşmesini, yani annesi amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade eder.

Kuran'ın " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip mana yönüyle kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi demektir.