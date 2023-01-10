Regaip Kandili ne zaman? 3 AYLAR hangi tarihte başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıcı.. Diyanet DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

3 ayların başlangıcı kabul edilen Regaip kandilinin ne zaman olduğu öğrenilmeye çalışılıyor. Hicri takvime göre belirlenen üç aylar farklılıktan dolayı her yıl farklı bir zaman dilimine denk gelmektedir. Ocak ayına denk gelen Regaip kandili hangi güne denk geliyor? Peki Regaip kandili ne zaman? 3 aylar hangi tarihte başlıyor? İşte 2023 dini günler takvimi...