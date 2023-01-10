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Regaip Kandili ne zaman? 3 AYLAR hangi tarihte başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıcı.. Diyanet DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaip Kandili ne zaman sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Ramazan ayı Müslüman aleminde büyük önem taşıyor. 3 aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan ayının başlangıcı kabul edilen Regaip kandilinin hangi gün olduğu öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Regaip kandili ne zaman? 3 aylar hangi tarihte başlıyor?