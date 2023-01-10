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Haberler Galeri Regaip Kandili ne zaman? 3 AYLAR hangi tarihte başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıcı.. Diyanet DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaip Kandili ne zaman? 3 AYLAR hangi tarihte başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıcı.. Diyanet DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaip Kandili ne zaman sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Ramazan ayı Müslüman aleminde büyük önem taşıyor. 3 aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan ayının başlangıcı kabul edilen Regaip kandilinin hangi gün olduğu öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Regaip kandili ne zaman? 3 aylar hangi tarihte başlıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 23:36
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Regaip Kandili ne zaman? 3 AYLAR hangi tarihte başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıcı.. Diyanet DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

3 ayların başlangıcı kabul edilen Regaip kandilinin ne zaman olduğu öğrenilmeye çalışılıyor. Hicri takvime göre belirlenen üç aylar farklılıktan dolayı her yıl farklı bir zaman dilimine denk gelmektedir. Ocak ayına denk gelen Regaip kandili hangi güne denk geliyor? Peki Regaip kandili ne zaman? 3 aylar hangi tarihte başlıyor? İşte 2023 dini günler takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Regaip Kandili ne zaman? 3 AYLAR hangi tarihte başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıcı.. Diyanet DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI 2023

2023 yılı Üç Ayların başlangıcı bu yıl 23 Ocak Pazartesi gününe denk gelmektedir. Receb, Şaban ve Ramazan ayından oluşan Üç Aylar İslam dininde ayrı bir öneme sahiptir. Bu aylarda Müslümanlar Allah (c.c.)'ın hoşnutluğunu kazanmak için vakitlerinin çoğunu ibadetle gerçirmektedir.

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Regaip Kandili ne zaman? 3 AYLAR hangi tarihte başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıcı.. Diyanet DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

REGAİP KANDİLİ MİRAÇ KANDİLİ BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç ayların girişiyle birlikte kandiller de başlayacak. İşte kandil tarihleri:

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Regaip Kandili ne zaman? 3 AYLAR hangi tarihte başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıcı.. Diyanet DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma

Berat Kandili: 6 Mart Pazartesi

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Regaip Kandili ne zaman? 3 AYLAR hangi tarihte başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıcı.. Diyanet DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

ORUÇ NE ZAMAN?

2023 Ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak. İlk oruç 23 Mart 2023'te başlayacak, son oruç ise 20 Nisan 2023 tarihinde tutulacak.