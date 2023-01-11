İstanbul'da arazi kavgası: Hamile yengesi ile arkadaşını öldürdü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde arsa meselesi nedeniyle aralarında husumet olan ağabeyinin evini basan Şahin Taş, eve ateş açtığı sırada kapı arkasında duran hamile yengesini vurdu. O sırada kapı önünde bekleyen arkadaşı ile tartışan Taş, arkadaşına da silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Sunay Taş ve Turgay Akyıldız hayatını kaybetti. Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin Taş'ı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.