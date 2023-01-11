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İstanbul'da arazi kavgası: Hamile yengesi ile arkadaşını öldürdü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde arsa meselesi nedeniyle aralarında husumet olan ağabeyinin evini basan Şahin Taş, eve ateş açtığı sırada kapı arkasında duran hamile yengesini vurdu. O sırada kapı önünde bekleyen arkadaşı ile tartışan Taş, arkadaşına da silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Sunay Taş ve Turgay Akyıldız hayatını kaybetti. Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin Taş'ı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 11.01.2023 01:11 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 01:14
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İstanbul’da arazi kavgası: Hamile yengesi ile arkadaşını öldürdü

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Narlı Sokak'ta meydana geldi.

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İstanbul’da arazi kavgası: Hamile yengesi ile arkadaşını öldürdü

İddiaya göre, arsa nedeniyle aralarında sorun olan Şahin Taş, gece geç saatlerde ağabeyinin evinin önüne geldi. Şahin Taş, yanındaki silahla önce havaya sonra da kapıya doğru ateş açtı. Bu sırada kapının arkasında bulunan hamile yengesi Sunay Taş (25), göğsünden ve karnından vurularak ağır yaralandı.

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İstanbul’da arazi kavgası: Hamile yengesi ile arkadaşını öldürdü

Yengesini vurduğunu fark eden Şahin Taş, kendisini aşağıda bekleyen arkadaşı Turgay Akyıldız'ın aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Araç içinde arkadaşıyla tartışmaya giren Taş, Akyıldız'ı vurarak öldürdü.

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İstanbul’da arazi kavgası: Hamile yengesi ile arkadaşını öldürdü

Katil zanlısı, olay yerinden yaya olarak kaçıp bir evde saklandı. (Fotoğraftaki Sunay Taş)

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İstanbul’da arazi kavgası: Hamile yengesi ile arkadaşını öldürdü

Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin Taş'ı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. (Fotoğraftaki Turgay Akyıldız)