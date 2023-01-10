10 Ocak 2023, Salı
İzmir'i yine sel vurdu
Yönetimi CHP'li yöneticiler elinde olan ve altyapısı her sağanak yağmurda sorun yaşayan İzmir'den benzer tablolar gelmeye devam ediyor. İzmir'de akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur nedeniyle su baskınları oluştu. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu.
Giriş Tarihi: 10.01.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 23:19
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