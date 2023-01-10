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İzmir'i yine sel vurdu

Yönetimi CHP'li yöneticiler elinde olan ve altyapısı her sağanak yağmurda sorun yaşayan İzmir'den benzer tablolar gelmeye devam ediyor. İzmir'de akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur nedeniyle su baskınları oluştu. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 23:19
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İzmir’i yine sel vurdu

Konak, Balçova, Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İzmir’i yine sel vurdu

RÖGARLAR TAŞTI

Bornova ilçesinde, Kemalpaşa Caddesi rögarların taşması nedeniyle su altında kaldı.

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İzmir’i yine sel vurdu

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Caddede seyir halindeki birçok araç yolda kaldı.

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İzmir’i yine sel vurdu

BELEDİYE YETERSİZ KALDI

Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

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İzmir’i yine sel vurdu

KEPÇE YARDIMA YETİŞTİ

Bazı vatandaşlar, yolda kalan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarırken, büyük araçları belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı.