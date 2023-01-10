İzmir'i yine sel vurdu

Yönetimi CHP'li yöneticiler elinde olan ve altyapısı her sağanak yağmurda sorun yaşayan İzmir'den benzer tablolar gelmeye devam ediyor. İzmir'de akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur nedeniyle su baskınları oluştu. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu.