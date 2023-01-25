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Haberler Galeri Regaip Kandili mesajları RESİMLİ, GİFLİ | 2023 En yeni kısa, uzun, dualı, hadisli, Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

Regaip Kandili mesajları RESİMLİ, GİFLİ | 2023 En yeni kısa, uzun, dualı, hadisli, Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

Recep ayının girmesiyle birlikte üç aylar, 23 Ocak Pazartesi günü başladı. 2023 yılının ilk kandili olacak olan Regaip Kandili tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilecek Regaip Kandili İslam dünyası için en önemli günler arasında yer almaktadır. Regaib, kelime anlamı olarak, 'kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış' anlamına gelmektedir. İslam'daki beş mübarek kandil gecesinden biri olan Regaib Kandili'nde ibadetler edilirken bir yandan da eşe, dosta, kandil mesajı atılacak. İşte, en yeni kısa, uzun, dualı, hadisli, Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

Giriş Tarihi: 25.01.2023 20:40 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 20:47
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Regaip Kandili mesajları RESİMLİ, GİFLİ | 2023 En yeni kısa, uzun, dualı, hadisli, Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Bu hayırlı gecede bol bol dua edilecek ve Allah'tan af dilenecek. İslam'daki beş mübarek kandil gecesinden biri olan Regaib Kandili'nde ibadetler edilirken bir yandan da eşe, dosta, sevilen kişilere kandil mesajı atılacak. İşte, en anlamlı, resimli, kısa ve uzun Regaib Kandili mesajları...

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Regaip Kandili mesajları RESİMLİ, GİFLİ | 2023 En yeni kısa, uzun, dualı, hadisli, Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2023!

İslam alemi için önemli bir gün olan Ramazan'ın ilk habercisi Regaip Kandili'nde ettiğiniz tüm duaların kabul olmasını dileğiyle... Hayırlı kandiller...

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Regaip Kandili mesajları RESİMLİ, GİFLİ | 2023 En yeni kısa, uzun, dualı, hadisli, Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hayırlı kandiller..

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Regaip Kandili mesajları RESİMLİ, GİFLİ | 2023 En yeni kısa, uzun, dualı, hadisli, Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

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Regaip Kandili mesajları RESİMLİ, GİFLİ | 2023 En yeni kısa, uzun, dualı, hadisli, Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

Taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım! Zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım! Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım! Bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip eyle... Regaip Kandiliniz mübarek olsun.