Tekstil ithalatı işinde çalışan Julius ile ailesi nesillerdir New York'ta yaşayan ressam Ella'nın ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Oppenheimer, 1911 yılında Ethical Culture School of New York'a kaydolmuştur. Akademik becerisi oldukça erken yaşlarda ortaya çıkan Oppenheimer'ın, fizik ve kimyaya olan yetenekleri 10 yaşında fark edilmiştir. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski maden kulübü olan ve New York yer alan Mineralogical Club ile yazışmalara başlamıştır.